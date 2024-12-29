Лавров счел мораторий на размещение РСМД «практически нежизнесопособным»

Односторонний мораторий на размещение ракет средней и малой дальности, соблюдаемый Россией, почти «нежизнеспособен», от него придется отказаться, заявил Лавров. Он отметил, что актуальность таких мер зависит от действий США и НАТО

От одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) России придется отказываться, он «практически нежизнеспособен», заявил в интервью «РИА новости» глава российского МИДа Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос, будет ли Москва придерживаться условий Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после окончания его действия (февраль 2026 года) или выйдет из соглашения до этого срока, министр отметил, что до отказа США от «антироссийского курса» переговоры по стратегической стабильности невозможны.

Тем не менее, Россия продолжит «осуществлять ряд мер по поддержанию приемлемого уровня предсказуемости в ракетно-ядерной сфере на добровольной основе», рассказал Лавров. В частности Москва продолжает придерживаться предусмотренных ДСНВ количественных ограничений и моратория на размещение РСМД.

«Предпринимаются и некоторые другие шаги. Однако, как мы неоднократно заявляли, актуальность данных мер напрямую зависит от того, насколько они отвечают нашим интересам. Ситуацию оцениваем на основе анализа дестабилизирующих действий США и НАТО в стратегической сфере и, соответственно, эволюции тех угроз, которые от них проистекают. На сегодня очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придется отказываться», — сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что США на практике перешли к развертыванию таких вооружений в разных регионах мира.

Согласно ДРСМД, стороны не могут иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км. США вышли из соглашения в 2019 году, после того как обвинили Москву в нарушении договора из-за создания крылатых ракет 9М729. Россия, в свою очередь, предъявляла претензии к развертыванию пусковых установок Mk-41 в Румынии. После выхода из соглашения Вашингтона Москва приостановила его действие.

Позднее Москва предложила США и НАТО ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности во всех странах НАТО, а также в государствах, которые не входят в альянс. Вашингтон и Брюссель отвергли инициативу.

В последние месяцы российские власти неоднократно заявляли о возможности отменить мораторий, например, после того как США анонсировали размещение в Германии дальнобойного оружия в 2026 году. В ноябре российский президент Владимир Путин рассказал, что Москва разрабатывает ракеты средней и меньшей дальности в ответ на действия Вашингтона. В МИДе допустили, что также Россия может разместить свои ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.