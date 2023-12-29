Новым министром обороны Китая стал адмирал Дун Цзюнь

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Новым министром обороны Китая стал главнокомандующий ВМС Народно-освободительной армии, адмирал Дун Цзюнь, сообщает SCMP.

Издание отмечает, что прежде чем стать главнокомандующим китайским флотом в 2021 году, Цзюнь служил во всех основных военно-морских подразделениях КНР: на Северном морском флоте КНР, который регулярно участвует в совместных учениях с ВМФ России, на Восточном морском флоте, в зоне ответственности которого находится Япония, а также в южном командовании, которое контролирует еще один потенциально конфликтный регион — Южно-Китайское море.

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