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Военная операция на Украине ,  
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Власти сообщили о повреждении многоэтажки в Одессе

Власти сообщили о пожаре и повреждениях в многоэтажке в Одессе
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Военная операция на Украине
В городе повреждена многоэтажка, в ней возник пожар, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. В регионе была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщали о работе ПВО

В Одессе повреждена многоэтажка, в ней возник пожар, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале.

«Специалисты работают. Данные о пострадавших уточняются», — написал он.

Ранее Кипер призвал жителей Одесского и Белгород-Днестровского района находиться в укрытии. Суспільне и Zn.ua сообщали о работе ПВО в Одессе.

В Одессе прозвучали взрывы
Политика
Фото:Joe Raedle / Getty Images

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Киевской, Черниговской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Елена Чернышова
Одесса взрывы
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