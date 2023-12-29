Власти сообщили о пожаре и повреждениях в многоэтажке в Одессе

Власти сообщили о повреждении многоэтажки в Одессе

В городе повреждена многоэтажка, в ней возник пожар, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. В регионе была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщали о работе ПВО

В Одессе повреждена многоэтажка, в ней возник пожар, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале.

«Специалисты работают. Данные о пострадавших уточняются», — написал он.

Ранее Кипер призвал жителей Одесского и Белгород-Днестровского района находиться в укрытии. Суспільне и Zn.ua сообщали о работе ПВО в Одессе.

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Киевской, Черниговской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.