В Одессе прозвучали взрывы

В регионе около полуночи по местному времени объявили воздушную тревогу. Несколько дней назад в Одессе после ночных ударов была повреждена припортовая инфраструктура, утверждали в ВСУ

В Одессе во время воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают «Суспiльне» и «РБК-Украина». Глава Одесской области Олег Кипер призвал жителей Одесского района на время тревоги быть в укрытиях.

Тревогу в регионе объявили в 0:44 по московскому времени (23:44 по местному). В то же время сирены звучали в Николаевской и Хмельницкой областях, а также на подконтрольной Украине части Херсонской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктурой.

В ночь с 24 на 25 декабря в Одессе также звучали взрывы. Как позднее сообщило оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины, в результате атаки получили повреждения технические помещения припортовой инфраструктуры, в частности, из-за падения обломков дронов.