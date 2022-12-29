Путин установил выплаты при гибели командированных в новые регионы России

Путин установил выплаты при гибели или ранении командированных в новые регионы России

В случае смерти командированного в ДНР, ЛНР, Херсонскую или Запорожскую область его близкие смогут получить 5 млн руб., а при получении увечья — 3 млн руб.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий выплаты в случае ранения или гибели гражданских лиц, командированных в новые регионы страны. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, в случае смерти командированных в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области их семьи получат единовременную выплату в размере 5 млн руб., при ранении — 3 млн руб. Действие документа распространяется на муниципальных и государственных служащих, представителей органов власти и работников организаций, принимающих участие в восстановлении объектов инфраструктуры, в том числе вооружения, военной и специальной техники.

Данные выплаты не учитываются при определении права на получение иных компенсаций или мер социальной поддержки.

Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года. На выплату могут претендовать семьи погибших или раненых в период с 24 февраля по 30 сентября при условии, что до этого они не получили единовременных выплат.

Некоторые субъекты России установили региональные единовременные выплаты семьям погибших и пострадавших во время командировки в новые регионы. Жители Свердловской области смогут получить 1,5 млн руб. в случае смерти и 150 тыс. руб. в случае ранения. Семьи погибших из Ростовской области могут претендовать на компенсацию в размере 2 млн руб.

Ряд регионов России также увеличили зарплату служащим, направленным в командировку в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. В частности, жители Пермского края и Татарстана будут получать денежное вознаграждение в двойном размере, а также суточные в размере 8 480 руб. за каждый день нахождения в командировке.

ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в конце сентября по итогам референдумов.