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Путин внес в Совфед кандидатуры прокуроров четырех новых регионов

Путин внес в Совфед кандидатуры прокуроров ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации на согласование кандидатуры прокуроров ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

«Предложены кандидатуры Глеба Михайлова — на должность прокурора ЛНР, Кирилла Осипчука — прокурора Запорожской области, Андрея Петрова — прокурора Херсонской области и Андрея Спивака — прокурора ДНР», — говорится в сообщении.

Принятое по итогам консультации решение комитеты верхней палаты направят председателю Совфеда Валентине Матвиенко для информирования главы государства, уточнили в пресс-службе.

Михайлов ранее занимал должность заместителя прокурора Дагестана, указывает «Новое дело». По данным «Аргументы и факты — Дагестан», до получения должности в надзорном ведомстве он работал в управлениях Следственного комитета по Мурманской области и Чечне.

Спивак, как писал «Коммерсантъ», возглавлял прокуратуру ДНР с 2018 года, до этого был заместителем прокурора. Осипчук в 2002-2021 годах работал в прокуратуре Хабаровского края, весной 2021 года он был назначен первым заместителем прокурора Ростовской области.

Петров занимал различные должности в прокуратурах Чечни, Саратовской, Костромской и Свердловской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа. С 2019 года он работал заместителем прокурора Кировской области.

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ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября по итогам референдумов. Вскоре после этого генеральный прокурор России Игорь Краснов подписал приказы об образовании прокуратур регионов.

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Владимир Путин Совет Федерации прокурор ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область

Владимир Путин

политик, президент России

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