В Белоруссии упала украинская зенитная ракета от комплекса С-300

Ракета могла случайно залететь в Белоруссию и быть сбита системой ПВО

На территорию Белоруссии залетела украинская ракета. Об этом сообщает близкий к президенту страны Александру Лукашенко телеграмм-канал «Пул первого».

«Сегодня в промежутке с 10.00 до 11.00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300», — говорится в сообщении.

Об инциденте проинформирован президент Белоруссии Александр Лукашенко, причины произошедшего устанавливаются.

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