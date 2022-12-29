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На территорию Белоруссии залетела украинская ракета
В Белоруссии упала украинская зенитная ракета от комплекса С-300
Ракета могла случайно залететь в Белоруссию и быть сбита системой ПВО
На территорию Белоруссии залетела украинская ракета. Об этом сообщает близкий к президенту страны Александру Лукашенко телеграмм-канал «Пул первого».
«Сегодня в промежутке с 10.00 до 11.00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300», — говорится в сообщении.
Об инциденте проинформирован президент Белоруссии Александр Лукашенко, причины произошедшего устанавливаются.
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