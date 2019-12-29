Путин поделился впечатлениями от поездки по Крымскому мосту

По словам главы государства, при правильном обслуживании мост прослужит не одну сотню лет

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент Владимир Путин заявил, что во время поездки по Крымскому мосту «испытывал чувство восторга и удовлетворения». О своих эмоциях глава государства рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть, и на века. Надо только вовремя все обслуживать, ремонтировать, и мост, может, и веками будет стоять, конечно», — заявил президент (цитата по «РИА Новости»).

Путин отметил, что построить мост удалось в том числе благодаря современным технологиям, а также хорошей и качественной работе. «Какие люди там, глаза горят у них, они сами просто счастливы за результат, которого добились», — сказал президент, описывая людей, занимавшихся строительством моста.

23 декабря Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Глава государства проехал в кабине машиниста от Керчи до станции Тамань в Краснодарском крае.

Спустя два дня по Крымскому мосту прошел и первый пассажирский поезд. Состав из Санкт-Петербурга за 43,5 часа доехал до Севастополя. Также на полуостров курсируют поезда из Москвы в Симферополь.

Мост через Керченский пролив соединяет Таманский полуостров с Крымом и состоит из двух частей — автомобильной и железнодорожной. Автомобильное движение было запущено в мае 2018 года.