Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 62,03 (+0,26) Quote, 27 дек, 12:56
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 69,03 (+0,53) Quote, 27 дек, 12:56
Репортаж с производства Lada Vesta РБК и LADA, 16:28 СМИ узнали об утечке данных пользователей сайта госуслуг Общество, 16:10 Киев и Донецк завершили обмен пленными Политика, 16:06 Путин поделился впечатлениями от поездки по Крымскому мосту Политика, 15:52 Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились с открытым письмом к ВФЛА Спорт, 15:49 Юй Мань — об умных устройствах Xiaomi и новом смартфоне-флагмане РБК и Xiaomi, 15:47 Немцы отвели Меркель и Путину главную роль в решении мировых проблем Общество, 15:46 Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище Общество, 15:30 Обмен пленными в Донбассе. Фоторепортаж Политика, 15:29  В ДТП с автобусом в Эстонии пострадала россиянка Общество, 15:04 Исландия на трейлерах или уикенд в Париже: куда попасть в новом году РБК и OPPO, 14:59 Нурмагомедов похвалил Роналду за встречу с родившимся без ног мальчиком Спорт, 14:55 СК возбудил дело после убийства девочки на востоке Москвы Общество, 14:48 В ЛНР сообщили о результатах обмена пленными с Киевом Политика, 14:45
Политика ,  
0 
Путин поделился впечатлениями от поездки по Крымскому мосту
По словам главы государства, при правильном обслуживании мост прослужит не одну сотню лет
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент Владимир Путин заявил, что во время поездки по Крымскому мосту «испытывал чувство восторга и удовлетворения». О своих эмоциях глава государства рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть, и на века. Надо только вовремя все обслуживать, ремонтировать, и мост, может, и веками будет стоять, конечно», — заявил президент (цитата по «РИА Новости»).

Путин отметил, что построить мост удалось в том числе благодаря современным технологиям, а также хорошей и качественной работе. «Какие люди там, глаза горят у них, они сами просто счастливы за результат, которого добились», — сказал президент, описывая людей, занимавшихся строительством моста.

23 декабря Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Глава государства проехал в кабине машиниста от Керчи до станции Тамань в Краснодарском крае.

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Спустя два дня по Крымскому мосту прошел и первый пассажирский поезд. Состав из Санкт-Петербурга за 43,5 часа доехал до Севастополя. Также на полуостров курсируют поезда из Москвы в Симферополь.

Мост через Керченский пролив соединяет Таманский полуостров с Крымом и состоит из двух частей — автомобильной и железнодорожной. Автомобильное движение было запущено в мае 2018 года.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Крымский мост, Владимир Путин
Материалы по теме
Путин одобрил частичный возврат страховки при досрочном погашении кредита
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter