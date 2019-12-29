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Украинский кризис ,  
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В Донбассе начался обмен пленными
Ожидается, что ДНР и ЛНР передадут Киеву 55 человек, а украинская сторона — 87
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

На контрольно-пропускном пункте «Майорск» близ Горловки начался обмен удерживаемыми лицами со стороны Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на омбудсмена ДНР Дарью Морозову.

«Обмен начался», — заявила она.

По ее словам, удерживаемые на территории ДНР лица уже отправились в так называемую серую зону. По данным Морозовой, ДНР И ЛНР передадут украинской стороне 55 человек, а в обратном направлении проследуют 87.

Власти ДНР и ЛНР доставили пленных к месту обмена с украинской стороной
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Однако, как указала омбудсмен, число переданных Донецку и Луганску лиц со стороны Киева может увеличиться, поскольку в списки не попали люди, которые отказались от обмена. Она уточнила, что 22 человека из списка Донецка не захотели участвовать в процедуре обмена. «Вчера была проведена верификация и два человека согласились на перемещение в ДНР, еще три согласились на обмен, но изъявили желание остаться на Украине», — рассказала Морозова.

Также она заявила, что после окончания процедуры обмена власти ДНР намерены разыскать на Украине еще 160 человек, которые должны вернуться в республику.

«Мы составили документ, который гарантирует процессуальную очистку лиц, которые сейчас находятся под следствием либо под судом. И украинская сторона должна выполнить свои обязательства», — заявила омбудсмен. По ее словам, и после завершения судебных процессов все люди должны быть процессуально очищены. Она уточнила, что речь идет о тех, кто обменян в текущем году.

Запись в facebook пользователя president.gov.ua

Позднее начало процедуры обмена пленными подтвердили в офисе президента Украины Владимира Зеленского. «В Донецкой области на КПП «Майорск» начался процесс освобождения удерживаемых лиц», — говорится в сообщении.

Также офис украинского лидера запустил в Facebook прямую трансляцию процесса передачи пленных.

Договоренность об обмене пленными между Киевом и Донбассом была заключена на прошлой неделе. Источник РБК, который участвовал в обсуждении условий обмена пленными на видеоконференции представителей ДНР и ЛНР, а также Москвы, Киева и ОБСЕ, сообщал, что обмен может пройти 29 или 30 декабря. Позднее представители ДНР, а также Зеленский подтвердили, что обмен состоится 29 декабря.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Донбасс, обмен пленными
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