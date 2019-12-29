В Донбассе начался обмен пленными

Ожидается, что ДНР и ЛНР передадут Киеву 55 человек, а украинская сторона — 87

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

На контрольно-пропускном пункте «Майорск» близ Горловки начался обмен удерживаемыми лицами со стороны Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на омбудсмена ДНР Дарью Морозову.

«Обмен начался», — заявила она.

По ее словам, удерживаемые на территории ДНР лица уже отправились в так называемую серую зону. По данным Морозовой, ДНР И ЛНР передадут украинской стороне 55 человек, а в обратном направлении проследуют 87.

Однако, как указала омбудсмен, число переданных Донецку и Луганску лиц со стороны Киева может увеличиться, поскольку в списки не попали люди, которые отказались от обмена. Она уточнила, что 22 человека из списка Донецка не захотели участвовать в процедуре обмена. «Вчера была проведена верификация и два человека согласились на перемещение в ДНР, еще три согласились на обмен, но изъявили желание остаться на Украине», — рассказала Морозова.