В СБУ рассказали о благоприятных условиях работы для российских «кротов»

Украинской спецслужбе приходится задерживать собственных сотрудников по подозрению в работе на Россию, потому что до свержения Януковича для них были созданы «максимально благоприятные условия», объяснил глава СБУ

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Люди, сотрудничающие с российскими спецслужбами, работают в Службе безопасности Украины, в том числе и на высоких должностях, заявил глава СБУ Василий Грицак в интервью агентству «Интерфакс-Украина». Сотрудникам ведомства приходится задерживать «самих же контрразведчиков», полковников и подполковников по подозрениям в работе на российские спецслужбы.

Он пояснил, что до смены власти в 2014 году «для спецслужб России были созданы максимально благоприятные условия относительно агентуры». Москва, по словам Грицака, «использует любые механизмы» для вмешательства во внутренние дела Украины. Приоритетной задачей для России является вербовка «топовых чиновников», сотрудников правоохранительных органов, судей и депутатов, заявил глава СБУ. Через таких людей она не только получает информацию, но и пытается влиять на украинскую политику, заявил он. ​

Грицак сказал, что «убежден» в том, что в будущем последуют новые задержания людей, работающих на российские спецслужбы.

Глава украинской спецслужбы также затронул историю с задержанием помощника премьер-министра страны по обвинению в работе на российские спецслужбы, сказав, что «документировать чиновника из кабмина нам помогал сам кабмин». Премьер Владимир Гройсман сотрудничал с СБУ, благодаря этому удалось «не допустить утечки информации врагу», пояснил Грицак.

Этот чиновник был задержан 20 декабря. В СБУ заявили, что Станислав Ежов «собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности» правительства страны и передавал ее обратно в Россию. В Верховной раде позднее рассказали, что он работал на российские спецслужбы не менее двух лет. На Ежова завели дело о государственной измене.

В Кремле на следующий день не смогли прокомментировать задержание Ежова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новости об этом видел, но дополнительной информации у него нет.

На следующий день после задержания Ежова в украинской спецслужбе сообщили, что также разоблачили собственного сотрудника, работавшего в одном из «центральных подразделений». Он передавал в Москву служебную информацию, пояснили в СБУ.