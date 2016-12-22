Суд арестовал прорвавшихся через границу России и Финляндии

Водителя и пассажира, которые несколько дней назад прорвались на автомобиле через российско-финскую государственную границу, арестовали. Их обвинили в применении насилия в отношении сотрудника таможни

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Выборгский городской суд санкционировал арест водителя и пассажира микроавтобуса, который прорвался через государственную границу между Россией и Финляндией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северо-западного следственного управления на транспорте Следственного комитета (СКР).

Водитель — гражданин России — будет находиться под стражей два месяца, пассажиру — гражданину Финляндии — продлен пока арест на 72 часа, решение о дальнейшем заключении будет приниматься позже, отметили в пресс-службе, не уточнив конкретных сроков.

В пресс-службе Выборгского суда агентству сообщили также и об аресте по этому делу гражданина Финляндии. Арестованных обвинили в применении насилия в отношении сотрудника Выборгской таможни.

Речь идет об инциденте, который произошел в среду, 27 декабря. Микроавтобус доехал до пограничного контроля, в автомобиль сел сотрудник Выборгской таможни для проведения специализированного досмотра перевозимого груза. За рулем находился мужчина 37 лет, на заднем сиденье был финский 35-летний пассажир.

Во время досмотра микроавтобус двинулся в сторону выезда из таможенного поста, сбил шлагбаум и выехал с территории поста. Водитель не прекращал движение и направил в сторону таможенника предмет, похожий на пистолет, и потребовал выйти из машины. В итоге пассажир и водитель вытолкнули сотрудника таможни из движущегося автомобиля и уехали. Свой микроавтобус они оставили в поселке Торфяновка и скрылись.

В этот же день нарушители сами явились в таможню для дачи показаний, после чего их задержали.​