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Через границу России и Финляндии прорвался микроавтобус
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Через границу России и Финляндии прорвался микроавтобус
Общество, 11:35
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Через границу России и Финляндии прорвался микроавтобус
Из Финляндии через границу с Россией прорвался микроавтобус без прохождения контроля. По предварительным данным, пострадал сотрудник таможни
Таможенный пост «Торфяновка». Архив (Фото: Сергей Куликов / PhotoExpress)

Микроавтобус прорвался через границу России из Финляндии на таможенном посту «Торфяновка» без прохождения контроля. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

«Подтверждаем факт несанкционированного выезда с территории международного автомобильного пункта пропуска «Торфяновка» микроавтобуса без прохождения таможенного контроля», — пояснили в управлении. По данным пресс-службы, пострадал сотрудник таможни. Угрозы для его жизни нет.

Как сообщает «РИА Новости», микроавтобус прошел погранконтроль, но после того как он был направлен на прохождение контроля на таможне, скрылся в неизвестном направлении.

«Автомобиль найден. Есть понимание того, кто это сделал, ведутся поиски», — сообщил позже «Интерфакс» со ссылкой на источник. В настоящее время уточняется, было ли у пассажиров микроавтобуса оружие.

Прорыв произошел в начале шестого утра, уточняет портал 47news. По одним данным, водитель микроавтобуса «под угрозой пистолета вышвырнул из машины таможенника». По другим — «оружия не было, а в ход пошла чисто физическая сила», уточняет портал. Информацию о том, открывалась ли стрельба, руководитель пресс-службы ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти Алексей Куликов не подтвердил и не опроверг, сообщает «Пятый канал».​

Авторы: Мария Кокорева, Екатерина Костина.
Теги: госграница
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