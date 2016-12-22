Парламент Британии пригрозил Facebook и Twitter санкциями из-за России

В британском парламенте зазвучали угрозы о санкциях в отношении Facebook и Twitter. Парламентарии недовольны тем, как соцсети реагируют на запросы о предполагаемом вмешательстве России в Brexit через их платформы

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Facebook и Twitter могут столкнуться с санкциями, если продолжат чинить препятствия британскому парламенту в стремлении выяснить, вмешивалась ли Россия в результаты референдума по Brexit. Об этом, как пишет газета The Guardian, предупредил Дэмиен Коллинз, глава парламентского комитета по культуре, СМИ и спорту, который занимается данным расследованием.

Коллинз предупредил, что компаниям дан крайний срок — до 18 января предоставить парламентариям всю необходимую информацию в ответ на запрос, касающийся «дезинформационной кампании России», проводимой на их платформах.

«Должен быть способ тщательного отслеживания действий, который такие компании, как Facebook, внедряют, чтобы идентифицировать источники дезинформации, особенно когда это политически мотивировано и исходит от другой страны», — сказал парламентарий.

Коллинз также подчеркнул, что соцсети должны рассказать парламенту, как они могут противостоять подобным действиям. «А мы, в свою очередь, должны будем им сказать, чтобы они лучше следили за тем, что происходит на их сайтах», — уточнил он. «А если вы этого не делаете, если вы игнорируете просьбы отреагировать <…>, то против вас надо вводить своего рода санкции», — сказал Коллинз.

Парламентарий не исключил, что одним из вариантов санкций может стать ограничение на рекламу в соцсетях.

Издание отмечает, что это первый случай, связанный с угрозой санкций в отношении Facebook и Twitter со стороны Коллинза. Ранее он уже высказывал недовольство тем, как компании реагируют на запросы комитета о возможном влиянии России на результаты Brexit, направив в них письма со своими советами. Однако предупреждений о каких-либо последствиях в посланиях не содержалось, добавляет газета.

В октябре британские парламентарии потребовали провести расследование о возможном российском влиянии на итоги референдума по Brexit. Призыв последовал после того, как Facebook, Twitter и Google ранее рассказали о попытках России повлиять через их платформы на результаты президентских выборов в США.



В середине декабря Facebook отчитался, что связанные с Россией аккаунты в преддверии референдума по Brexit закупили всего три рекламных поста, затратив менее $1. Однако этот отчет британских парламентариев не устроил.