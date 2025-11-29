Митрополит УПЦ попал в больницу из-за «необычного недомогания»

Последнее время у митрополита «появились признаки необычного недомогания», сообщили в епархии. На этой неделе состояние священника резко ухудшилось и его экстренно госпитализировали. Его обследуют на отравляющие вещества

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Фото: Cherkasy_Blagovestnyk / Telegram)

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий экстренно госпитализирован из-за «необычного недомогания», сообщила Черкасская епархия Украинской православной церкви (УПЦ) в телеграм-канале.

«Чуть более месяца назад у владыки появились признаки необычного недомогания. Это не было ни проявлением гипертонической болезни, ни заболеваний сердца, которыми хронически страдает архиерей», — говорится в сообщении.

Среди симптомов в епархии назвали повышение температуры, постоянные скачки давления, «стабильно плохое самочувствие». По состоянию здоровья последний месяц митрополиту Феодосию пришлось отменить или перенести часть богослужений и мероприятий.

На этой неделе состояние священнослужителя резко ухудшилось, а «расширенная сетка анализов показала увеличение некоторых показателей в 10-15 раз, которые еще месяц тому назад были в норме», сообщает епархия. Его немедленно госпитализировали, сейчас его состояние стабильно.

«Со слов докторов, в ходе диагностики и лечения будет проведено широкое исследование на содержание в организме архиерея отравляющих веществ», — заявили там.

На Украине митрополита Феодосия обвиняют в разжигании межконфессиональной розни, религиозной ненависти и оправдании действий России. В апреле 2023 года его отправили под домашний арест, но впоследствии меру пресечения смягчили. Священник считает обвинения политическими.

Осенью прошлого года митрополит получил сотрясение мозга, ожоги роговицы глаз первой степени и ожоги кожных покровов после нападения на Архангело-Михайловский собор Черкасской епархии УПЦ.