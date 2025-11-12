 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В ФСБ назвали основную цель сорванного покушения на митрополита Тихона

ФСБ: целью сорванной атаки на митрополита Тихона был срыв переговоров по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
В нескольких регионах прошли обыски по делу о покушении на митрополита Тихона, заявили в ФСБ. Найдены новые данные о причастности задержанных к преступлению. В ведомстве считают целью покушения срыв переговоров по Украине
Митрополит Тихон
Митрополит Тихон (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Москве, Псковской области и Крыму прошли обыски по делу о покушении на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Основной целью теракта был срыв переговоров между Россией и США по вопросу урегулирования украинского конфликта, сообщили в ФСБ.

«Следственными органами проведены обыски и допросы лиц, входящих в близкое окружение фигурантов уголовного дела. Получены доказательства, подтверждающие причастность Поповича Д. Е. и Иванковича Н. С. к инкриминируемым им преступлениям», — отметили в ФСБ.

Там добавили, что в ходе обысков также изъяли агитационную символику запрещенной в России террористической организации. По данным ФСБ, украинские спецслужбы рассчитывали, что в случае успешного покушения Москва будет вынуждена отказаться от мирных переговоров по Украине.

О предотвращении теракта, готовящегося против митрополита Тихона, ФСБ сообщили в феврале. По делу были задержаны два человека: помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванович. Они планировали совершить теракт на территории Сретенского монастыря. Задержанные признались, что были завербованы украинскими спецслужбами. После преступления они планировали выехать за рубеж по поддельным украинским паспортам.

В отношении них возбуждено дело по ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК России (подготовка теракта) и ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).

По делу о покушении на митрополита Тихона задержали его помощника
Политика
Денис Попович

До того как в 2023 году стать митрополитом Симферопольским и Крымским, отец Тихон был епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии, игуменом Успенского Псково-Печерского монастыря в городе Печоры. С 1995 по 2018 год он был наместником Сретенского монастыря в городе Москве.

Financial Times в 2013 году называла Шевкунова духовником президента Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Шевкунов знаком с главой государства и активно участвует в проектах президентской администрации. «Я такого не могу сказать — он должен сказать», — отвечал митрополит на вопросы о духовных отношениях с президентом.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Тихон митрополит ФСБ покушение

