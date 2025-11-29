 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Киеве сообщили о взрывах

Сюжет
Военная операция на Украине
В Киеве и Днепре прогремели взрывы. Власти объявили воздушную тревогу
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Взрывы прогремели в Киеве, пишут украинские издания «Страна» и «Суспільне». Также стало известно о взрывах в Днепре.

Киевская городская военная администрация предупредила жителей украинской столицы о воздушной атаке и призвала оставаться в укрытиях.

Областная военная администрация также сообщила о работе противовоздушной обороны.

Согласно карте воздушных тревог на территории Украины, сейчас сигнал действует на территории 10 регионов, в том числе Киевской области.

В Киеве прогремела серия взрывов
Политика
Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ранее, в ночь на 25 ноября, Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по обеспечивающим их работу предприятиям энергетики.

Тогда Минэнерго Украины подтвердило повреждения на объектах энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
взрывы Киев Украина
