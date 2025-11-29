В Киеве сообщили о взрывах
Взрывы прогремели в Киеве, пишут украинские издания «Страна» и «Суспільне». Также стало известно о взрывах в Днепре.
Киевская городская военная администрация предупредила жителей украинской столицы о воздушной атаке и призвала оставаться в укрытиях.
Областная военная администрация также сообщила о работе противовоздушной обороны.
Согласно карте воздушных тревог на территории Украины, сейчас сигнал действует на территории 10 регионов, в том числе Киевской области.
Ранее, в ночь на 25 ноября, Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по обеспечивающим их работу предприятиям энергетики.
Тогда Минэнерго Украины подтвердило повреждения на объектах энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
