Орбан не исключил «внешнюю атаку» на работающий на российской нефти НПЗ
В ходе расследования пожара на венгерском нефтеперерабатывающем заводе, который работает на российском топливе, рассматривается среди прочих версия внешнего воздействия, рассказал премьер-министр страны Виктор Орбан. Об этом он заявил в Facebook (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Вчера вечером я заслушал доклад министра внутренних дел о происшествии на нефтеперерабатывающем заводе в Сазхаломбатте. Расследование идет полным ходом. Мы еще не знаем, что стоит за этим — несчастный случай, сбой в работе или внешнее нападение», — заявил глава правительства.
Владелец предприятия компания MOL ранее отвергала внешнее вмешательство как причину инцидента. Reuters отмечал, что заводы MOL работают на нефти из России, поступающей по трубопроводу «Дружба». Венгрия неоднократно критиковала атаки, которые Украина совершала на этот нефтепровод на российской территории.
Пожар на Дунайском НПЗ начался 20 октября, его потушили на следующий день, работа предприятия возобновлена, но мощности снижены. При этом, отмечает Vg.hu, инцидент повлиял на цены на бензин в стране, они выросли. «Компания не может компенсировать свою потерянную прибыль за счет покупателей повышением цен на топливо», — подчеркнул Орбан, отмечая этот факт.
Пострадавших во время пожара не было, проводится оценка нанесенного ущерба.
