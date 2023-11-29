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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе прозвучали взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Одессе были слышны взрывы, сообщает «Суспiльне» и местное издание «Думская». В Одесской области с 21:15 (20:15 мск) объявлена воздушная тревога.

К 23:00 по Москве тревога также звучала в Харьковской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Киевской областях.

Одесские власти не сообщали официально данных о взрывах и их последствиях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

О взрывах в регионе днем накануне, 28 ноября, писала «Политика страны».

В Киеве прозвучали взрывы
Политика
Киев, Украина

Российское военное ведомство в последние дни сообщало о поражении на Украине центра подготовки и применения беспилотников, цеха по производству и ремонту радиолокационных станций, складов топлива и авиационных средств поражения и т. д. В частности, в сводке от 18 ноября говорилось, что в Одесской области был «уничтожен склад топлива для военной техники ВСУ».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Одесса взрывы Военная операция на Украине
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