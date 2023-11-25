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Политика ,  
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В Киеве прозвучали взрывы

В Киеве прозвучали взрывы, работает ПВО
В Киеве работает ПВО, обломки дронов упали в Печерском и Соломенском районах, сообщил Кличко. В последнем, по его словам, произошло возгорание в помещении детского сада
Фото: Gleb Garanich / Reuters
Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве «громко», работает ПВО, написал мэр Виталий Кличко в телеграм-канале. Он призвал жителей находиться в укрытии.

В столице слышны взрывы, пишут «Суспільне» и УНИАН.

Позже мэр украинской столицы сообщил о падении обломков дронов в Печерском и Соломенском районах. В последнем, по его словам, произошло возгорание в помещении детского сада, жилом доме и нежилых помещениях.

О работе сил ПВО в городе и области сообщается с 4:00 ночи. Издание «Зеркало Недели» писало, что в Киеве начались перебои с электричеством.

В Киеве раздались взрывы
Политика

В столице и области, а также в центральных и северных регионах Украины в настоящее объявлена воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
София Земляных, Илья Пламенев Илья Пламенев
взрывы Киев десткий сад

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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