В Киеве прозвучали взрывы

В Киеве работает ПВО, обломки дронов упали в Печерском и Соломенском районах, сообщил Кличко. В последнем, по его словам, произошло возгорание в помещении детского сада

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве «громко», работает ПВО, написал мэр Виталий Кличко в телеграм-канале. Он призвал жителей находиться в укрытии.

В столице слышны взрывы, пишут «Суспільне» и УНИАН.

Позже мэр украинской столицы сообщил о падении обломков дронов в Печерском и Соломенском районах. В последнем, по его словам, произошло возгорание в помещении детского сада, жилом доме и нежилых помещениях.

О работе сил ПВО в городе и области сообщается с 4:00 ночи. Издание «Зеркало Недели» писало, что в Киеве начались перебои с электричеством.

В столице и области, а также в центральных и северных регионах Украины в настоящее объявлена воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.