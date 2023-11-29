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Парламент Киргизии одобрил изменение флага в первом чтении

Парламент Киргизии одобрил изменение флага в первом чтении
Изображенное на флаге Киргизии солнце некоторые считали подсолнухом, поэтому лучи решили сделать более прямыми. Президент страны Садыр Жапаров счел, что изменение госсимвола сделает страну более самостоятельной

Парламент Киргизии поддержал в первом чтении законопроект об изменении государственного флага, передает Kaktus Media. Одобрили документ 66 депутатов, восемь выступили против. Законопроекты в Киргизии рассматриваются в трех чтениях, в исключительных случаях в четырех.

Нынешний флаг Киргизии представляет собой красное полотно с солнечным диском в центре. 40 лучей означают объединение древних племен. Внутри солнца изображен тундук — конструкция сферической формы, которая венчает киргизскую юрту. На действующем флаге лучи солнца изогнутые, а тундук состоит из трех прутьев.

Проект об изменении флага в конце сентября подготовили спикер киргизского парламента Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов. Авторы документа отметили, что в зрительном восприятии лучей солнца «возникает дилемма», изображение интерпретируют как цветок подсолнуха или оборку юрты. Поэтому депутаты предложили изменить лучи с волнообразных на прямые.

Кроме того, вместо трех прутьев, из которых состоит тундук, предлагается изобразить на флаге четыре. Шакиев пояснил, что, по словам историков, «четыре прута тундука были на юртах только богатых, зажиточных кыргызов, три — у бедняков».

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Общество
Фото:Митя Алешковский / ТАСС

Президент Киргизии Садыр Жапаров в октябре поддержал изменение флага. Он отметил, что не раз жители и приезжающие в страну сравнивали изображение на флаге с подсолнухом. По мнению Жапарова, если депутаты одобрят изменение флага, то «отныне мы не будем зависимыми». «Мы должны надеяться, что отныне будем развитой и самостоятельной страной, подобно лучам солнца на нашем флаге, входящим через тундук», — заключил Жапаров в беседе с «Кабар».

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Некоторые парламентарии и представители общественности изменение флага восприняли негативно. Так, депутат Максат Сарбагышев указал, что «во все времена» прутьев на тундуке было только три. Еще один парламентарий Акбокон Ташанбеков сравнил новый флаг со «звездой вора в законе».

Существующий флаг Киргизии был утвержден 2 марта 1992 года Верховным советом Киргизии, а спустя три дня его подняли над зданием правительства.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Киргизия флаг Центральная Азия
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