Конституционный суд Киргизии отменил матчества

Летом киргизский КС разрешил гражданам старше 18 лет выбирать между отчеством и матчеством, последнее можно было взять и внести в документы в «экстраординарных случаях». После критики этого решения суд его пересмотрел

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Конституционный суд Киргизии пересмотрел свое решение о праве граждан брать матчества (матроним или матчество — часть имени, которое ребенок получает по имени матери. — РБК) вместо отчеств и оставил только последние. Документ размещен на сайте суда.

В июне суд разрешил совершеннолетним гражданам страны выбирать между отчеством и матчеством, если человек «по тем или иным причинам, в том числе пережитым жизненным трагедиям, не приемлет мужское имя в качестве элемента своего полного имени».

Вопрос был поднят после обращения активистки Алтын Капаловой, которая хотела получить право дать своим трем детям матчество, так как их отец не принимал участия в их жизни. Так как дети были младше 18 лет, суд ей отказал.

«Имена отцов в документах и меня раздражали, и детей не радовали: я могу понять ребенка, который никогда не видел отца не потому, что я запретила, а потому что мужчине не хватило сил взять на себя обязательства. Все мои дети были за матчество, мы обсуждали это вместе. В ответ на мое предложение они сказали, что это классная идея», — пояснила Капалова Forbes Woman.

Как отмечает «Sputnik Кыргызстан», позиция КС насчет введения матронимов вызвала критику в обществе. В частности, против выступили госсекретарь Суйунбек Касмамбетов, верховный муфтий Киргизии Замир Ракиев и председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.

В киргизских документах отчество указывается в тюркской форме с дополнительными словами уулу (сын) и тегин или кызы (дочь), а также в русифицированной.

«Развитие ситуации после принятия Конституционным судом указанного решения свидетельствует о крайне негативном отношении общества к предлагаемым изменениям высокого порядка социальной реальности и идет вразрез общественным устоям», — говорится в свежем решении КС, согласно которому практика присвоения матчеств отменяется.