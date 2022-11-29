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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Война санкций ,  
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Bloomberg узнал о расследовании в Париже против дочери Керимова

Bloomberg: прокуратура Парижа изучает сделку дочери Керимова по покупке вилл на Ривьере
Отделение парижской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью изучает сделку дочери Керимова по покупке вилл на Ривьере. Они уже привлекали внимание французских спецслужб несколько лет назад, но под санкции не попали
Сулейман Керимов
Сулейман Керимов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Французская прокуратура начала расследование по факту приобретения дочерью члена Совета Федерации от Республики Дагестан Сулеймана Керимова четырех вилл на Ривьере, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«[Отделение прокуратуры, занимающееся борьбой с организованной преступностью,] изучает финансовые потоки, которые позволили 32-летней Гульнаре Керимовой приобрести компании, владеющие четырьмя виллами на Лазурном Берегу», — пояснили собеседники агентства.

Согласно июньскому отчету Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам Tracfin, Керимова потратила на сделку €268 млн ($279 млн). Издание Mediapart утверждает, что средства по большей части были предоставлены ее братом Саидом.

По данным агентства, прокуроры пытаются выяснить, кто является конечным бенефициаром покупки. Четыре виллы на Ривьере не входят в список замороженной во Франции недвижимости миллиардера.

«Отчет Tracfin, на который вы ссылаетесь, касается реструктуризации, проведенной в условиях полной прозрачности с компетентными органами в целях соблюдения всех действующих правил», — сказал адвокат Керимовых Никита Сичов в ответ на запрос агентства.

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Bloomberg напомнил, что путями приобретения вилл несколько лет назад уже занимались французские спецслужбы, расследовавшие возбужденное в Ницце дело об отмывании денег.

14 ноября управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против членов семьи Керимова, в том числе его жены Фирузы, дочерей Гульнары и Амины, а также сына Саида.

Под ограничения также попали четыре французские компании в сфере недвижимости, которые, по информации ведомства, принадлежат Гульнаре Керимовой. Это Service Immobiliere Antibes SAS, Service Immobiliere et Gestion SAS, VH Antibes SAS и Villa Lexa Estates SAS.

Сулейман Керимов — сенатор от Дагестана, по итогам 2021 года он занял 16-е место по доходам среди членов верхней палаты парламента. Forbes оценивает состояние Керимова и его семьи в $4,4 млрд. Керимов находится под санкциями США с 2018 года. В марте 2022 года он попал в санкционный список ЕС и Великобритании.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Сулейман Керимов Саид Керимов санкции расследование прокуратура Франция
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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