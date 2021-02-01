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Путин поручил изучить вопрос создания в России суда по правам человека

Статуя Фемиды у здания Верховного суда
Статуя Фемиды у здания Верховного суда (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Президент Владимир Путин рекомендовал Верховному суду рассмотреть вместе с Минюстом вопрос целесообразности создания в России суда по правам человека. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по правам человека.

Соответствующие предложения необходимо представить до 1 июня. Ответственными назначены председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев и глава Минюста Константин Чуйченко.

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Фото:Jean-Francois Badias / Reuters

В декабре на встрече с членами Совета по правам человека Путин назвал правильной идею создания такого суда в России. Вопрос о такой возможности ему задал член совета Евгений Мысловский. «Надо проработать. Все такие институты, как судебный следователь, и так далее, требуют и финансирования, и изменения определенных систем», — отмечал глава государства.

Глава СПЧ Михаил Федотов назвал идею создания в России суда по правам человека «сверхновой». «Существует очень много жалоб на несправедливые приговоры, прокуратура завалена такими делами, и наиболее резонансные из них могли бы быть предметом разбирательства в таком специализированном суде», — указывал он. Он не исключил, что такой суд может быть построен по модели Суда по интеллектуальным правам, который рассматривает только определенные категории дел. При этом, как отметил Федотов, существует большая вероятность сопротивления его созданию со стороны нынешней судебной системы и правоохранительных органов.

суд права человека Владимир Путин
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