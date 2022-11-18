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Гепрокуратура признала нежелательными фонд Мунтяна и его «Возрождение»

Генпрокуратура: благотворительный фонд и духовный центр Мунтяна признаны нежелательными
Здание генеральной прокуратуры РФ
Здание генеральной прокуратуры РФ (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность двух украинских неправительственных организаций — религиозной организации «Всеукраинский духовный центр «Возрождение» и благотворительного фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

«Установлено, что их деятельность представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации», — отмечает ведомство.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России.

Духовный центр «Возрождение» — религиозная организация, которая была основна Владимиром Мунтяном в 1997 году в Днепропетровске. До этого основатель организации освободился из колонии в Кривом Роге, где отсидел три года за мошенничество, сообщал украинский портал «ТСН».

Главный филиал религиозной организации располагался в Киеве, ответвления организации работали на территории Украины, России, Белоруссии и иных стран СНГ. На Украине деятельность организации частично ограничена — в Львовской области, например, запрещен канал духовного центра. В 2013 году адвокат Иван Боднарук говорил УНИАН о том, что в Службе безопасности Украины есть три экспертных заключения от разных трех институтов, где организация Мунтяна названа сектой, которая «создана с целью манипулирования сознанием граждан, подменяя понятия, стирая и выдавая желаемое за действительное».

ТСН также писал в 2020 году, что «религиозная организация «Возрождение», члены ее организации «совершают определенные действия, которые выражались в завладении деньгами и имуществом», из-за чего против организации возбудили дело о мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путем. Кроме того, в полицию поступали сообщения о том, что «руководитель указанной религиозной организации совершает противоправные действия сексуального характера и насильственного характера». «По этим фактам следственным отделом полиции начато уголовное производство об изнасиловании», — говорил изданию заместитель начальника управления главного следственного управления Национальной полиции Украины Владимир Воронин.

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