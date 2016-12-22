Жителя Барнаула в США обвинили в мошенничестве и отмывании денег

В Питтсбурге барнаульца Илью Кулькова подозревают в электронном мошенничестве и отмывании денег. Преступления он совершал, находясь на территории России, считает американский Минюст

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Коллегия присяжных заседателей федерального суда в Питтсбурге постановила предъявить обвинение россиянину Илье Кулькову, проживающему в Барнауле. Сообщение об этом размещено на сайте американского Минюста.

Его обвиняют по пяти пунктам, в том числе в отмывании денег и электронном мошенничестве. ​Прокурор Джессика Смолар, которая представляет США в этом деле, смогла убедить Большое жюри в том, что ​в период между 22 января и 2 февраля 2017 года Кульков взломал компьютер Питтсбургского национального гольф-клуба, находясь при этом за пределами США, в своем доме в России.

Как указывает американский Минюст, после этого взлома Кульков занялся систематическим интернет-мошенничеством, покупая товары в США и отправляя их в Барнаул. Расследование дела вели Налоговое управление США и ФБР, отмечает Минюст.

Согласно законам США, наказанием за преступления, в которых подозревается Кульков, может стать штраф до $250 тыс. или до 20 лет лишения свободы (либо и то, и другое). ​

Ранее Минюст США предъявил обвинения семерым россиянам, которых подозревают в хакерских атаках, в частности в попытке взлома сетей Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Речь идет об Алексее Минине, Алексее Моренце, Евгении Серебрякове, Олеге Сотникове, Иване Ермакове, Артеме Малышеве и Дмитрии Бадине. В Минюсте утверждают, что они работали в ГРУ и организовывали хакерские атаки с 2014 по 2018 год. Их также подозревают в краже личных данных, отмывании денег и компьютерном мошенничестве.

В российском МИДе на это заявили, что США запугивают жителей западных стран «русскими хакерами». «С сожалением наблюдаем за тем, как власти США продолжают отравлять атмосферу российско-американских отношений новыми порциями безосновательных обвинений в адрес России», — говорил по этому поводу замглавы МИД России Сергей Рябков.