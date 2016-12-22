ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,79 65,73 EUR Нал. 75,98 74,82 USD Бирж. 66,22 -0,74 EUR Бирж. 75,33 -0,83 USD ЦБ. 66,63 -0,31 EUR ЦБ. 75,89 +0,37 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 4320,30 +40,40 IMOEX 2397,91 +0,71% RTSI 1141,64 +2,53% Brent 59,38 -0,30% DJIA 25288,17 -0,31% Nasdaq 7252,44 -0,54%
Украина запретила иностранцам въезд в Крым
Лента новостей
Готовим правильный «Цезарь»: кейл, романо и ломтики жареного цыпленка 18:42, РБК и Белая Дача Хранить или избавляться: токен XRP подешевел до $0,37 18:40, Крипто Газпромбанк засекретил иностранных заемщиков на 1 трлн руб. 18:37, Финансы В Минкультуры осудили запреты рэп-концертов 18:33, Общество ЛУКОЙЛ решил на три года ускорить программу обратного выкупа акций 18:31, Бизнес Политолог Екатерина Шульман получила предложение войти в СПЧ 18:29, Политика Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 18:09, РБК и Thomson Reuters Экс-адвокат Трампа признался в ложных показаниях по «российскому делу» 18:08, Политика Нефть резко подорожала на фоне сообщений о сокращении добычи в России 18:05, Экономика Джеффри Спречер из NYSE заявил о большом будущем криптовалют 17:52, Крипто Суд запросил в университете в Вашингтоне материалы на Марию Бутину 17:50, Политика Какой ноутбук для разъездов стоит купить и почему 17:48, РБК и Lenovo АвтоВАЗ отозвал 3,3 тыс. автомобилей Lada 4x4 17:43, Бизнес СБУ заявила о перехвате разговоров российских летчиков над Черным морем 17:24, Политика Патрушев рассказал о новой доктрине энергобезопасности 17:19, Политика Что думают о шипованой резине исполнители кинотрюков 17:14, РБК и Toyo Федерация хоккея Германии рассказала о вступлении в КХЛ немецкого клуба 17:10, Спорт В проекты для «списка Белоусова» включили заводы по переработке мусора 17:03, Бизнес В Подмосковье задержали главу похитившей нефть на 290 млн руб. группы 17:00, Общество Украина запретила иностранцам въезд в Крым 16:59, Политика При столкновении маршрутки и грузовика в Москве пострадали восемь человек 16:59, Общество Почему россияне перестали покупать дачи за границей 16:59, Недвижимость Место под елкой: что будет с криптовалютами под Новый год 16:55, РБК и EXMO В Кабардино-Балкарии обстреляли сотрудников МВД и ФСБ 16:53, Общество Минкультуры начало проверку сообщений о многомилионных премиях в РОСИЗО 16:52, Общество Новый президент Грузии отказалась жить во дворце Саакашвили 16:52, Политика Глава Digital Currency Group заявил, как будут развиваться криптовалюты 16:42, Крипто «Нафтогаз» опубликовал решения арбитража по контрактам с «Газпромом» 16:38, Бизнес
Украина запретила иностранцам въезд в Крым
Политика, 16:59
0
Украина запретила иностранцам въезд в Крым
Украинские власти запретили въезжать в Крым гражданам иностранных государств через свою территорию
Фото: Константин Чергинский / ТАСС

В Государственной пограничной службе Украины с 29 ноября запретили всем иностранным гражданам въезжать в Крым, сообщает пресс-служба ведомства. Таким образом, границу Крыма со стороны Херсонской области смогут пересекать лишь обладатели украинского гражданства.

В погранслужбе указали, что особое внимание будет «уделено группе риска». Украинской службе Би-би-си пояснили, что под этой группой в Киеве подразумевают граждан России.

Первый заместитель ГПСУ Василий Серватюк уточнил, что ограничения введены в связи с началом военного положения.

Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией
Политика

С точки зрения украинского законодательства въезд в Крым возможен лишь с территории Украины. В соответствии с российским законодательством граница Крыма и Херсонской области считается государственной и ее пересечение регламентируется соответствующими законодательными актами.

Военное положение на Украине в соответствии с указом президента Петра Порошенко и законом, который был принят Верховной радой, было введено 26 ноября. Оно должно действовать в нескольких областях, граничащих с Россией и Приднестровьем, в течение одного месяца.

Порошенко анонсировал ограничение прав россиян из-за военного положения
Политика

Поводом для введения военного положения стало задержание российскими пограничниками в Черном море украинских кораблей, нарушивших границу. В Киеве заявили, что в связи с этим необходимы дополнительные меры для защиты национального суверенитета.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов в комментарии РБК затруднился сказать, является ли решение украинской погранслужбы временным, то есть введенным на период действия указа о военном положении, либо постоянным. При этом он указал, что проблем с посещением Крыма со стороны России не возникнет. «Никто не мешает иностранцу попасть на территорию полуострова через Керченский пролив, поскольку никаких ограничений на въезд со стороны Российской Федерации в отношении лиц с иностранным гражданством или лиц без гражданства не установлено», — сказал он.

Авторы: Артем Филипенок, Егор Губернаторов.
Теги: Петр Порошенко , Украина , Крым
Главное
Газпромбанк засекретил иностранных заемщиков на 1 трлн руб. Финансы
Материалы по теме
На боевое дежурство в Крыму заступит новый дивизион ЗРК С-400 Политика
Госдеп увязал конфликт у берегов Крыма с «Северным потоком-2» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter