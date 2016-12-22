Украина запретила иностранцам въезд в Крым

Украинские власти запретили въезжать в Крым гражданам иностранных государств через свою территорию

Фото: Константин Чергинский / ТАСС

В Государственной пограничной службе Украины с 29 ноября запретили всем иностранным гражданам въезжать в Крым, сообщает пресс-служба ведомства. Таким образом, границу Крыма со стороны Херсонской области смогут пересекать лишь обладатели украинского гражданства.

В погранслужбе указали, что особое внимание будет «уделено группе риска». Украинской службе Би-би-си пояснили, что под этой группой в Киеве подразумевают граждан России.

Первый заместитель ГПСУ Василий Серватюк уточнил, что ограничения введены в связи с началом военного положения.

С точки зрения украинского законодательства въезд в Крым возможен лишь с территории Украины. В соответствии с российским законодательством граница Крыма и Херсонской области считается государственной и ее пересечение регламентируется соответствующими законодательными актами.

Военное положение на Украине в соответствии с указом президента Петра Порошенко и законом, который был принят Верховной радой, было введено 26 ноября. Оно должно действовать в нескольких областях, граничащих с Россией и Приднестровьем, в течение одного месяца.

Поводом для введения военного положения стало задержание российскими пограничниками в Черном море украинских кораблей, нарушивших границу. В Киеве заявили, что в связи с этим необходимы дополнительные меры для защиты национального суверенитета.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов в комментарии РБК затруднился сказать, является ли решение украинской погранслужбы временным, то есть введенным на период действия указа о военном положении, либо постоянным. При этом он указал, что проблем с посещением Крыма со стороны России не возникнет. «Никто не мешает иностранцу попасть на территорию полуострова через Керченский пролив, поскольку никаких ограничений на въезд со стороны Российской Федерации в отношении лиц с иностранным гражданством или лиц без гражданства не установлено», — сказал он.