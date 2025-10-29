Bloomberg рассказал об отсутствии у Запада плана по конфликту на Украине
У России есть «план победы», а Украины — «план выживания», но у западных союзников Киева в настоящий момент нет никакого плана, пишет колумнист Bloomberg Марк Чемпион.
Он отмечает, что политика президента США Дональда Трампа в отношении Украины остается противоречивой, а все финансовое бремя военной помощи его администрация переложила на испытывающую финансовые трудности Европу. Для последней единственно возможный способ закрыть дыру, возникшую в результате отказа Штатов участвовать в финансировании Киева, — использовать замороженные в ЕС российские активы, но план сорвала Бельгия, которая опасается судебных издержек, отмечается в статье. Между тем Украина, похоже, останется без наличных» к концу первого квартала 2026 года, указывает журналист.
Он полагает, что нерешительность Вашингтона и Брюсселя превратила союзников Киева в уязвимое место продолжающегося конфликта. Его исход, по мнению Чемпиона, будет зависеть именно от дальнейших действий или бездействия Запада.
Россия резко критикует потенциальное использование Западом ее замороженных активов и заявляет, что это стало бы «воровством». Москва неоднократно сообщала о готовности к урегулированию конфликта, но выдвигает ряд условий, в том числе отказ Украины от вступления в НАТО и вывод сил ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. МИД указывал, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности Киеву, но такие же гарантии должны быть разработаны и для Москвы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт