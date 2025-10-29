Bloomberg рассказал об отсутствии у Запада плана по конфликту на Украине

Политика США по Украине остается противоречивой, а Европа не может согласовать помощь Киеву; исход конфликта определит действие или бездействие Запада, пишет Bloomberg. Москва настаивает на своих условиях для урегулирования

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

У России есть «план победы», а Украины — «план выживания», но у западных союзников Киева в настоящий момент нет никакого плана, пишет колумнист Bloomberg Марк Чемпион.

Он отмечает, что политика президента США Дональда Трампа в отношении Украины остается противоречивой, а все финансовое бремя военной помощи его администрация переложила на испытывающую финансовые трудности Европу. Для последней единственно возможный способ закрыть дыру, возникшую в результате отказа Штатов участвовать в финансировании Киева, — использовать замороженные в ЕС российские активы, но план сорвала Бельгия, которая опасается судебных издержек, отмечается в статье. Между тем Украина, похоже, останется без наличных» к концу первого квартала 2026 года, указывает журналист.

Он полагает, что нерешительность Вашингтона и Брюсселя превратила союзников Киева в уязвимое место продолжающегося конфликта. Его исход, по мнению Чемпиона, будет зависеть именно от дальнейших действий или бездействия Запада.

Россия резко критикует потенциальное использование Западом ее замороженных активов и заявляет, что это стало бы «воровством». Москва неоднократно сообщала о готовности к урегулированию конфликта, но выдвигает ряд условий, в том числе отказ Украины от вступления в НАТО и вывод сил ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. МИД указывал, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности Киеву, но такие же гарантии должны быть разработаны и для Москвы.