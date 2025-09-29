Минфин предложил поднять НДФЛ для иноагентов до 30%

Ставка НДФЛ 30% сейчас применяется к доходам физических лиц — нерезидентов. Максимальная ставка для физлиц-резидентов — 22% при доходах свыше 50 млн руб. в год

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российский Минфин предложил ограничить иностранных агентов в использовании налоговых послаблений. Это следует из материалов на сайте ведомства.

Министерство подготовило законопроект, нацеленный на реализацию отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.

В нем ведомство предложило установить для иностранных агентов единую налоговую ставку по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30%.

В России действует прогрессивная шкала НДФЛ. Базовая ставка — 13%, она действует для годового дохода до 2,4 млн руб. Максимальная ставка — 22% — действует на доходы, превышающие 50 млн руб. в год. Ставка НДФЛ 30% применяется к доходам физических лиц — нерезидентов.

Кроме того, таким лицам предлагается запретить получение налоговых вычетов на долгосрочные вложения (инвестиции). Освобождение от налогов с доходов при продаже активов и налогообложения доходов при дарении и наследовании также будет для них недоступно.

Минфин также предлагает ограничить возможность для организаций, имеющих статус иноагента, использовать налоговые льготы. То же коснется юрлиц с прямой или косвенной долей участия иноагентов в уставном капитале от 10%.

В частности, организациям, которым присвоили такой статус, предлагается запретить применять пониженные ставки по налогу на прибыль и пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества (имущественных прав).

Правительство одобрило инициативу в середине августа, подготовку законопроекта тогда подтвердили источники РБК.

Поправки хотят внести в ст. 217 Налогового кодекса, которая закрепляет виды доходов физлиц, не подлежащие налогообложению. В их числе — доходы за соответствующий налоговый период от продажи недвижимости и долей в указанном имуществе. Предлагается закрепить, что положение не будет распространяться на доходы физлиц, «имевших хотя бы в течение одного дня налогового периода, в котором получен соответствующий доход, статус иностранного агента».

С 2012 года, когда в российском законодательстве впервые появилось понятие «иностранный агент», меры против получивших этот статус неоднократно ужесточались. Например, в конце 2024 года президент Владимир Путин подписал закон о спецсчете для иноагентов. Он предполагает, что все попавшие в реестр должны хранить доходы от профессиональной деятельности (например творчества), продажи и сдачи в аренду жилья, а также, например, проценты по вкладам на специальном рублевом счете. Опрошенные РБК юристы указывали, что меры могут привести к дискриминации.