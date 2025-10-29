Румыния раскрыла, сколько в стране останется военных США
Румыния и союзники по НАТО получили уведомление от США о сокращении численности американских войск в Европе, сообщает румынское Министерство обороны. Бухарест назвал это решение Вашингтона ожидаемым.
«Среди подразделений, ротация которых в Европе прекратится, также упоминаются силы, направляемые в Румынию и дислоцированные на [авиабазе] Михаил Когэлничану», — отметили в ведомстве.
При этом в Минобороны Румынии уточнили, что около тысячи американских военных все равно останутся в стране, «способствуя сдерживанию любых угроз и продолжая служить гарантией приверженности США региональной безопасности». Изменение численности войск США является «следствием новых приоритетов» администрации Дональда Трампа и учитывало усиление НАТО на восточном фронте, добавило ведомство.
Ранее о планах Трампа вывести часть войск из Румынии писало издание Kyiv Post. По его данным, это связано со стремлением Пентагона сконцентрировать ресурсы в Западном полушарии и Индо-Тихоокеанском регионе. Отмечается, что изначально речь шла о возможном выводе войск и из Румынии, и из Польши, но в конце концов американские чиновники остановились только на Румынии.
8 апреля NBC сообщал, что Пентагон рассматривает возможность вывести до 10 тыс. военных из Восточной Европы, сократив вдвое размещенный там в 2022 году контингент. Трамп также допускал такое развитие событий.
Предшественник Трампа на посту президента США Джо Байден принял решение отправить силы в Польшу и Румынию в начале февраля 2022 года после начала военной операции на Украине. В 2023-м сообщалось, что только на территории Румынии дислоцировано около 4 тыс. военных США. Речь идет о 101-й воздушно-десантной дивизии армии США «Кричащие орлы», которая принимала участие в операциях Второй мировой войны, высадке в Нормандии, во вьетнамской войне и во вторжении в Ирак в 2003-м.
Летом 2025-го Politico узнало, что Пентагон в рамках переоценки военного присутствия США по всему миру может сократить численность американских войск в Европе на 30%. Сейчас в Европе насчитывается от 90 тыс. до 100 тыс. американских военнослужащих, в результате Вашингтон может вывести примерно 20 тыс. человек. Самый большой европейский контингент американских войск расположен в Германии — около 35 тыс. человек.
