США решили продлить присутствие 4 тыс. военных в Румынии
Соединенные Штаты решили продлить присутствие 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск на юго-востоке Румынии на девять месяцев, сообщает The New York Times.
В состав находящейся в Румынии бригады входят около 4 тыс.американских военных, они дислоцированы на авиабазе «Михаил Когэлничану». База располагается примерно в 30 км от крупнейшего морского порта Румынии Констанца.
Бригада 101-й дивизии находится на базе с лета 2022 года. До этого там дежурили военные 82-й воздушно-десантной дивизии, отправленные в Румынию в рамках усилий Сил реагирования НАТО на восточном фланге Североатлантического альянса после начала российской военной операции на Украине.
NYT пишет, что база используется в качестве тренировочной для сил НАТО в Восточной Европе. В ближайшие два месяца там произведут ротацию: базу покинут бойцы 101-й десантной дивизии, их сменят военные из той же дивизии, которые прибудут из США.
101-я воздушно-десантная дивизия армии США «Кричащие орлы» принимала участие в операциях Второй мировой войны на западноевропейском театре военных действий. Участвовала в высадке в Нормандии, операции «Маркет Гарден». В 1965 году бригада 101-й дивизии участвовала во вьетнамской войне, в 2003 году принимала участие во вторжении в Ирак.
В октябре телеканал CBC со ссылкой на командование дивизии сообщал, что "Кричащие орлы" готовы зайти на территорию Украины в случае дальнейшей эскалации между Москвой и Киевом или нападения на одну из стран НАТО. Белый дом неоднократно заверял, что военные США не будут принимать участия в военном конфликте на Украине.