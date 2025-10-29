 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Kyiv Post узнала о готовящемся выводе части войск США из Румынии

Kyiv Post: США готовятся вывести часть войск из Румынии
Администрация Трампа готова вывести часть войск из Румынии, пишет Kyiv Post. Издание отмечает, что это связано со стремлением Пентагона сконцентрировать ресурсы в Западном полушарии и Индо-Тихоокеанском регионе
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа собирается вывести тысячи американских военнослужащих из Румынии. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники.

По данным издания, в начале этой недели Вашингтон уведомил западных союзников о своем решении вывести войска, официальное заявление ожидается в ближайшие дни. Сокращение числа военных не превысит масштабов одного батальона. Источники Kyiv Post отметили, что этот шаг «не окажет существенного влияния на операции США в регионе».

Изначально речь шла о возможном выводе войск и из Румынии, и из Польши, но в конце концов американские чиновники остановились только на Румынии.

Сокращение численности военных в Европе связано со стремлением Пентагона сконцентрировать ресурсы в Западном полушарии и Индо-Тихоокеанском регионе.

Издание отмечает, что предстоящий вывод войск означает «изменение приоритетов США», вынуждающее союзников пересмотреть свою оборонную позицию.

Полковник армии США в отставке Ричард Уильямс заявил Kyiv Post, что «нет никаких очевидных или тактических оснований» для вывода бригады НАТО из Румынии. По его словам, альянс по-прежнему считает свое присутствие в стране важным для стабильности.

Бывший президент США Джо Байден принял решение отправить силы в Восточную Европу, в основном в Польшу и Румынию, в начале февраля 2022 года. Как сообщало издание Washington Post, с того момента численность американского контингента в Европе достигала 75–105 тыс. Из них примерно 63 тыс. были постоянно дислоцированы на континенте, в том числе почти 35 тыс. — в Германии.

Глава канцелярии президента Румынии Кристиан Дьяконеску в феврале заявил телеканалу Antena 3 CNN, что на российско-американских переговорах в Эр-Рияде российская делегация потребовала вывода войск США из Восточной Европы, включая Румынию. В Кремле эту информацию опровергли, но выразили обеспокоенность расширением альянса.

