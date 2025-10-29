Kyiv Post узнала о готовящемся выводе части войск США из Румынии
Администрация президента США Дональда Трампа собирается вывести тысячи американских военнослужащих из Румынии. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники.
По данным издания, в начале этой недели Вашингтон уведомил западных союзников о своем решении вывести войска, официальное заявление ожидается в ближайшие дни. Сокращение числа военных не превысит масштабов одного батальона. Источники Kyiv Post отметили, что этот шаг «не окажет существенного влияния на операции США в регионе».
Изначально речь шла о возможном выводе войск и из Румынии, и из Польши, но в конце концов американские чиновники остановились только на Румынии.
Сокращение численности военных в Европе связано со стремлением Пентагона сконцентрировать ресурсы в Западном полушарии и Индо-Тихоокеанском регионе.
Издание отмечает, что предстоящий вывод войск означает «изменение приоритетов США», вынуждающее союзников пересмотреть свою оборонную позицию.
Полковник армии США в отставке Ричард Уильямс заявил Kyiv Post, что «нет никаких очевидных или тактических оснований» для вывода бригады НАТО из Румынии. По его словам, альянс по-прежнему считает свое присутствие в стране важным для стабильности.
Бывший президент США Джо Байден принял решение отправить силы в Восточную Европу, в основном в Польшу и Румынию, в начале февраля 2022 года. Как сообщало издание Washington Post, с того момента численность американского контингента в Европе достигала 75–105 тыс. Из них примерно 63 тыс. были постоянно дислоцированы на континенте, в том числе почти 35 тыс. — в Германии.
Глава канцелярии президента Румынии Кристиан Дьяконеску в феврале заявил телеканалу Antena 3 CNN, что на российско-американских переговорах в Эр-Рияде российская делегация потребовала вывода войск США из Восточной Европы, включая Румынию. В Кремле эту информацию опровергли, но выразили обеспокоенность расширением альянса.
