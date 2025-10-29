Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Мэтью Уитэкер (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

США изучают альтернативные варианты давления на Россию, помимо санкций, заявил постпред страны при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью Bloomberg.

«Санкции — это лишь одна из карт, которые разыгрывает президент [США Дональд Трамп]. Сегодня в Брюсселе я встретился с директором ЦРУ [Джоном] Рэтклиффом и мы обсуждали иные варианты, которые имеются в распоряжении президента. Президент Трамп намерен использовать их, когда посчитает нужным», — сказал он.

Говоря уже о введенных санкциях — 22 октября США объявили об ограничениях против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа (на сворачивание операций с ними дан месяц) — дипломат предупредил, что Вашингтон намерен обеспечить их соблюдение и, вероятно, усилить нефтяные санкции. Уитакер отметил, что надеется на способность подобных мер повлиять на решение России пойти на мирное урегулирование.

Президент Владимир Путин, оценивая новые санкции США, сказал, что они носят «серьезный» характер для России и могут повлечь за собой «определенные последствия». Тем не менее, посчитал он, они существенно не скажутся на «экономическом самочувствии» страны. Введение ограничений он расценил как попытку давления на страну и отметил, что этот шаг способен нанести ущерб российско-американским отношениям. Москва подчеркивала, что санкции не заставят ее отказаться от достижения целей военной операции на Украине.

ЛУКОЙЛ объявил, что намерен продать зарубежные активы после введения санкций. У компании есть АЗС в США и ряде европейских стран, а также НПЗ и производства там, но также компания работает на рынках Ближнего Востока, Центральной Азии и др.