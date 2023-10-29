Аэропорт Махачкалы освободили от протестующих
Аэропорт Махачкалы, чья работа была ранее заблокирована протестующими, освобожден, сообщила Росавиация.
«На 22.20 мск, благодаря работе правоохранительных органов, аэродром освобожден от несанкционированно проникших граждан», — говорится в сообщении.
Работа аэропорта была нарушена из-за действий толпы, собравшейся перед прилетом регулярного рейса из Тель-Авива. СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.
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