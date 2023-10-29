МВД пообещало установить личности всех участников беспорядков в Махачкале

Управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу опубликовало предупреждение о «недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка».

«Личности всех, кто принимает участие в беспорядках, будут установлены, так как в аэропорту и на прилегающих к нему территориях работает система видеонаблюдения. Призываем граждан не поддаваться на призывы к противоправным действиям», — заявили в МВД.

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В ведомстве подчеркнули, что все участники этих событий будут привлечены к ответственности, предусмотренной ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Ответственность также предусмотрена за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).

СК ранее возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков). Наказание по ней подразумевает от восьми до 15 лет лишения свободы.

Правительство республики сообщило, что «ситуация находится под контролем, силовые службы работают на месте», пишет «РИА Дагестан». Власти призвали временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск. Как рассказал РБК местный житель, который направлялся в аэропорт, на трассе многокилометровая пробка — жители идут с флагами Палестины. Перед въездом в аэропорт стоят «Уралы» Росгвардии, рядом — броневики и машины полиции; через шлагбаумы не пропускают.

Вечером 29 октября у аэропорта Махачкалы собралась толпа перед прилетом рейса из Тель-Авива. У людей проверяли паспорта в поисках тех, кто прилетел из Израиля, писала Baza. Участники акции прорвались в международный терминал аэропорта, а позднее вышли на взлетно-посадочную полосу. Аэропорт закрыли на фоне протестов.