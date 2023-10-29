Власти Чечни призвали остановить акции против Израиля на Кавказе

Ахмед Дудаев: акции против Израиля на Северном Кавказе нужно остановить

В России равные права имеют представители всех национальностей, проецировать действия властей Израиля на весь народ нельзя, заявил министр нацполитики республики

Ахмед Дудаев (Фото: akhmeddudaev / Telegram)

На Северном Кавказе нужно прекратить акции, связанные с конфликтом в Израиле, потому что нельзя проецировать действия руководства Израиля на всех представителей еврейской национальности, заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев в телеграм-канале.

По его словам, мы не имеем право проецировать «действия преступного руководства Израиля на всех евреев». Он подчеркнул, что многие евреи осуждают действия Израиля. «Мы видим многотысячные митинги в тех же Соединенных Штатах, Англии, европейских странах, где десятки тысяч евреев выходят на митинги в знак солидарности с палестинским народом», — подчеркнул он.

«Представители всех национальностей имеют равные права и свободы в России, <...> поэтому такие провокационные действия будут пресекаться законом», — заключил он.

Ранее подобные акции осудил Координационный центр мусульман региона. Центр заявил, что выступает в поддержку Палестины, но подчеркнул, что мусульмане «не могут быть на стороне ненависти и нетерпимости к другим народам и религиям и не должны поддаваться на ложные призывы к насилию».

За последние дни на Кавказе прошло несколько подобных акций.

Накануне, 28 октября, у отеля «Фламинго» в Хасавюрте в Дагестане собрались люди. Поводом стала информация о том, что там якобы проживают израильтяне. Собравшиеся потребовали их выселить и выслать из республики.

Сегодня, 29 октября, в Нальчике неизвестные подожгли покрышки на территории строящегося еврейского культурного центра и оставили на стене антисемитскую надпись.

В Карачаево-Черкесии полицейские составили административные протоколы на участников несанкционированного митинга в Черкесске. По оценке полиции, акция собрала 80 человек. 34 человека были задержаны.