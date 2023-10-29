В Сейме Литвы предложили ввести в стране оборонный налог
Председатель комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас предложил ввести в стране так называемый налог на оборону, передает Diena.lt
«На повестке стоит задача найти лучшее решение по налогу на оборону. Судя по всему, в этом году мы не успеем, речь идет о следующем годе. Если мы займемся им в следующем году, решение вступит в силу в 2025 году», — сказал он.
Как пишет издание, о налоге депутат заговорил после того, как президент Гитанас Науседа раскритиковал проект оборонного бюджета на следующий год, заявив, что в нем не предусмотрены средства на план создания дивизии в структуре сухопутной армии. Этот план в мае утвердил Государственный совет по обороне Литвы.
По словам Касчюнаса, в январе следующего года он намерен обсудить с представителями Минфина формулу налога. Это должен быть устойчивый и долгосрочный источник финансирования, который позволит укрепить безопасность и оборону страны, заявил председатель комитета. В качестве примера Касчюнас привел Эстонию, где с января 2024 года ставка налога с оборота вырастет на 2 процентных пункта и составит 22%.
В середине октября литовское правительство передало парламенту на утверждение проект госбюджета на следующий год. Он предполагает выделение на военные нужды 2,71% ВВП в размере €1,9 млрд из госбюджета и €135 млн за счет взносов солидарности банков, пишет «Sputnik — Литва». В Минфине отметили, что с 2020 года финансирование обороны вырастет в два раза. В 2023-м на оборону было выделено 2,52% ВВП. Это превосходит минимальный размер военных расходов, установленный в странах НАТО (2%).
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