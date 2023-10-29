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В Китае решили пресечь акции в память об умершем экс-премьере

SCMP: В Китае решили пресечь акции в память о Ли Кэцяне, опасаясь протестов
Университеты призывают студентов не проводить акции в память о Ли Кэцяне, не писать о его смерти в соцсетях или придерживаться официальных некрологов, пишет South China Morning Post. Бывший премьер скончался 27 октября
Фото: Tingshu Wang / Reuters
Фото: Tingshu Wang / Reuters

Некоторые китайские университеты посоветовали студентам не организовывать частные мероприятия в память о скончавшемся недавно бывшем премьер-министре Госсовета Китая Ли Кэцяне, опасаясь, что они могут потенциально перерасти в протесты, передает South China Morning Post.

Собеседник в одном из ведущих университетов Пекина (название в статье не упоминается) сказал изданию, что им было приказано работать со студенческими лидерами и гарантировать, что никаких мемориальных акций не будет. По его словам, следует дождаться, когда центральное руководство Коммунистической партии Китая объявит подробности национального траура. «Мы не хотим, чтобы студенты сами организовывали траурные мероприятия. Они могут стать чрезмерно эмоциональными и вызвать ненужную турбулентность, подобную той, что произошла 30 с лишним лет назад», – добавил источник.

Весной 1989 года смерть бывшего генсека Коммунистической партии Китая Ху Яобана, который выступал за ускоренные реформы в стране, поддержал требования студенческих демонстраций в конце 1980-х, а позже был смещен с должности и арестован, вызвала протесты на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Акции студентов продолжались до начала лета, демонстранты требовали в том числе проведения демократических реформ и борьбы с партийной коррупцией. 4 июня протесты были подавлены Народно-освободительной армией Китая с применением огнестрельного оружия и бронетехники. По официальным данным китайских властей, погиб 241 человек. 

Преподаватель Шанхайского университета Цзяо Тонг сообщил газете, что его партийный комитет опубликовал уведомление, призывающее все факультеты и кафедры «хорошо поработать над обеспечением безопасности и стабильности кампуса в ближайшие дни, чтобы гарантировать, что все аспекты общественного мнения остаются безопасными и упорядоченными».

Еще один лектор учебного заведения, который пожелал остаться анонимным, сказал изданию, что сотрудникам приказали сохранять бдительность и прекратить «неуместные» высказывания о смерти Ли Кэцяна.

В Хайнаньском университете комитет Коммунистической лиги молодежи направил студенческому союзу уведомление с призывом не публиковать ничего в соцсетях о покойном бывшем премьере. В уведомлении предлагается тем, кто хочет выразить свои соболезнования, придерживаться формулировок, используемых в официальных некрологах, передает газета.

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Китайские власти извлекли уроки из событий 1989 года, последовавших за смертью популярного бывшего лидера компартии Ху Яобана, который поднялся благодаря системе Коммунистической лиги молодежи, отмечает бывший профессор Шанхайского университета Чэнь Даоинь. «Пекин вступит в период ужесточения мер безопасности. Поддержание стабильности станет главной темой в ближайшие дни, поскольку они не хотят никаких неудач в этот трудный период», – считает он.

Китайские власти высоко оценивают вклад Ли Кэцяна, но службы безопасности будут проявлять бдительность в преддверии его похорон, полагает эксперт. По его мнению, пышное прощание послужит некоторым «утешением» для либерального лагеря и соратников Ли Кэцяна в Коммунистической лиге молодежи, снизив потенциальные политические риски.

Ли Кэцян занимал пост премьер-министра Госсовета Китая (высший исполнительный орган страны) с 2013 года и покинул должность в марте 2023 года. Он умер 27 октября в возрасте 68 лет. У политика произошел сердечный приступ, но медикам не удалось его спасти.

До отставки Ли Кэцян был вторым по влиянию человеком в Компартии КНР, отмечало Би-би-си. В последние годы его роль в решении экономических вопросов уменьшилась после того, как председатель КНР Си Цзиньпин передал часть полномочий ряду партийных комитетов, которые возглавляют сам китайский лидер и его советник Лю Хэ, указывал Bloomberg.

Ли и Си нередко расходились во взглядах: так, первый выступал за либерализацию экономики, а второй за больший государственный контроль, бывший премьер Госсовета призывал к смягчению ограничений во время пандемии, а лидер КНР был сторонником политики «нулевой терпимости».

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