В Запорожье произошел взрыв на алюминиевом комбинате

По словам Рогова, там находилась база «Иностранного легиона» — добровольческого соединения теробороны, сформированного из иностранцев

Фото: vrogov / Telegram

В городе Запорожье произошел «объемный громкий» взрыв. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Сегодня около 12:25 в областном центре <...> прозвучал объемный громкий взрыв. После взрыва поднялся большой столб дыма», — написал Рогов.

Взрыв произошел на Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлК). По словам Рогова, там находилась база «Иностранного легиона» — добровольческого соединения теробороны, сформированного из иностранцев.

Российские силы контролируют южную и центральную части Запорожской области, в целом около 70% ее территории. По итогам сентябрьского референдума регион вошел в состав России, его временной столицей стал город Мелитополь. Административный центр региона — город Запорожье — по-прежнему контролирует Украина.

10 октября Россия нанесла массированные удары по территории Украины. Это произошло спустя двое суток после теракта на Крымском мосту, в котором Москва обвинила украинские спецслужбы. В Минобороны целью ударов назвали военные объекты. Через несколько дней президент Владимир Путин заявил, что необходимости в массированном ударе по Украине нет. «Во всяком случае сейчас, а там видно будет», — сказал Путин.

Однако воздушная тревога в украинских городах срабатывает почти ежедневно. 19 октября советник министра энергетики Украины Александр Харченко сообщил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры. В украинских регионах проводят веерные отключения света, власти попросили жителей экономить электроэнергию.