ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,56 65,37 EUR Нал. 75,78 74,58 USD Бирж. 65,72 +0,13 EUR Бирж. 74,95 +0,33 USD ЦБ. 65,63 -0,11 EUR ЦБ. 74,67 -0,32 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6491,10 -44,40 IMOEX 2293,22 -1,65% RTSI 1098,31 -2,00% Brent 77,38 +0,89% DJIA 24685,29 -1,20% Nasdaq 7164,37 -2,10%
Рейтинг правящего блока Меркель упал до рекордного минимума
Лента новостей
В Москве за ночь выпала почти пятая часть октябрьской нормы осадков 11:49, Общество Почти три миллиона россиян оказались невыездными из-за долгов 11:43, Общество СМИ сообщили о нападении на рэпера Гуфа в Москве 11:38, Общество Пентагон совершил крупнейшую в XXI веке поставку на базу Рамштайн 11:15, Политика Soft skills: какие качества нужны руководителю и как их развить 11:00, РБК и Volkswagen Россия решила развернуть комплексы «Самарканд» под Калининградом 10:51, Политика Появилось видео с места крушения вертолета владельца «Лестер Сити» 10:28, Общество Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы 09:50, РБК и Philips Число пострадавших от наводнений в Кубани превысило 138 человек 09:45, Общество СМИ узнали об отказе Трампа посетить государственный праздник в Индии 09:24, Политика В правительстве Украины обвинили Венгрию в спецоперации в Закарпатье 08:46, Политика Второй запуск частной ракеты в Китае прошел неудачно 08:42, Технологии и медиа Как производят доступное мясо ресторанного качества в России 08:38, РБК и Мираторг СМИ узнали о перезапуске «Пиратов Карибского моря» без Джонни Деппа 08:10, Общество В Раде пожаловались на отсутствие ответа на взрывы военных складов 07:32, Политика Кадыров предложил перевоспитать Мамаева и Кокорина в клубе «Ахмат» 06:48, Общество СМИ узнали о планах Косово вложить в вооружение армии €300 млн 06:47, Политика Трамп предположил реакцию критиков на боксерский поединок с Путиным 06:04, Политика СМИ назвали причину крушения вертолета владельца клуба «Лестер Сити» 05:45, Общество Стивен Сигал возглавил одноименную московскую компанию 05:34, Бизнес Напавшего на синагогу в Питтсбурге обвинили по 29 уголовным статьям 05:17, Общество Власти рассказали об устроившем стрельбу в синагоге мужчине и его оружии 04:44, Общество Трамп заявил о желании России получать экономическую помощь от США 04:11, Политика Порошенко заявил об увеличении пассажиропотока на поездах в Европу 03:25, Политика Трамп решил посетить Питтсбург после стрельбы в синагоге 02:58, Политика Военные сообщили о срыве отправки гумконвоя ООН в Сирию из-за США 02:30, Политика Трамп назвал стрельбу в синагоге Питтсбурга «нападением на человечество» 02:03, Общество Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 01:59, РБК и Экспострой на Нахимовском
Рейтинг правящего блока Меркель упал до рекордного минимума
Политика, 12:18
0
Рейтинг правящего блока Меркель упал до рекордного минимума

Рейтинг Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союзов (ХСС) Германии, которые являются правящим блоком во главе с Ангелой Меркель, достиг рекордного минимума. Об этом сообщает ​Bild am Sonntag со ссылкой на проведенный социологами Emnid опрос.

По данным опроса, только 24% избирателей выразили готовность отдать голоса за ХДС/ХСС, что на один процент меньше, чем на прошлой неделе. Газета отмечает, что такое количество голосов малó «как никогда ранее». За партию «Зеленых» готовы проголосовать 20%, что выше на один процент, чем на прошлой неделе. При этом популярность националистической партии AfD («Альтернатива для Германии») также выросла на один процент за неделю,​ до 16%.

В конце сентября социологи Emnid провели опрос, согласно которому, за правящий блок ХДС/ХСС были готовы проголосовать 30% избирателей. При этом в апреле за него хотели отдать голоса 34% жителей Германии. Тогда партия AfD обогнала Социал-демократическую партию Германии и заняла второе место, набрав 17%.

Теги: Германия , партии , Ангела Меркель
Главное
Почти три миллиона россиян оказались невыездными из-за долгов Общество
Материалы по теме
Второй по популярности партией ФРГ впервые стала антииммигрантская AfD Политика
Антииммигрантская AfD стала самой популярной партией на востоке Германии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter