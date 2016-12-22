Рейтинг правящего блока Меркель упал до рекордного минимума

Рейтинг Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союзов (ХСС) Германии, которые являются правящим блоком во главе с Ангелой Меркель, достиг рекордного минимума. Об этом сообщает ​Bild am Sonntag со ссылкой на проведенный социологами Emnid опрос.

По данным опроса, только 24% избирателей выразили готовность отдать голоса за ​ХДС/ХСС, что на один процент меньше, чем на прошлой неделе. Газета отмечает, что такое количество голосов малó «как никогда ранее». За партию «Зеленых» готовы проголосовать 20%, что выше на один процент, чем на прошлой неделе. При этом популярность националистической партии AfD («Альтернатива для Германии») также выросла на один процент за неделю,​ до 16%.

В конце сентября социологи Emnid провели опрос, согласно которому, за правящий блок ХДС/ХСС были готовы проголосовать 30% избирателей. При этом в апреле за него хотели отдать голоса 34% жителей Германии. Тогда партия AfD обогнала Социал-демократическую партию Германии и заняла второе место, набрав 17%.