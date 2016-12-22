Против чиновников на Кубани завели дело из-за гибели людей при наводнении

Следственный комитет (СК) России завел уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Апшеронского района Краснодарского края в связи с гибелью людей при наводнении в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Производство открыто по ч. 2 ст.293 УК РФ («Халатность»). Следователи подчеркнули, что к человеческим жертвам привело «бездействие» чиновников. Кто именно фигурирует в деле — не уточняется.
По версии следствия, должностные лица администрации Апшеронского района обладали информацией о возможном возникновении чрезвычайной ситуации из-за погодных условий, однако не приняли «необходимых мер по организации и проведению мероприятий по защите населения».
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и причастных к нему должностных лиц», — говорится в сообщении.
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