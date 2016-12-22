СМИ узнали о перехвате британской разведкой плана похищения Хашкаджи

Разведка Великобритании еще в начале сентября была информирована о плане похищения саудовского «оппозиционера» Джамаля Хашкаджи, пишет The Daily Express. МИ-6 просила отменить операцию, рассказали источники издания

Штаб-квартира МИ-6 в Лондоне (Фото: Hannah Mckay / Reuters)

Британская разведка знала о планах похищения саудовскими спецслужбами диссидента ​Джамаля Хашкаджи, пишет The Daily Express cо ссылкой на источники.

По информации издания, приказ о похищении Хашкаджи исходил из «королевского круга», однако информации о причастности к этому делу наследного принца Мухаммеда бен Сальмана у спецслужб не было. Неизвестно, знали ли принц вообще об этой операции, пояснил источник издания.

Источник, близкий к Хашкаджи, рассказал изданию, что тот собирался обнародовать информацию о применении Саудовской Аравией химического оружия в Йемене.

Спецслужбы Великобритании получили информации о деталях спецоперации против Хашкаджи в начале сентября, примерно за три недели до того, как тот 2 октября вошел в саудовское консульство в Стамбуле.

«Эти детали включали в себя первичный приказ захватить господина Хашкаджи и вернуть его в Саудовскую Аравию для допроса. Вместе с тем, как представляется, была оставлена открытой дверь для альтернативных способов решения этой большой проблемы», — рассказал источник.

«Мы знаем, что приказы исходили от члена королевского круга, но у нас нет информации о причастности к ним наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. Мы не можем сказать, был ли он инициатором этого дела», — пояснил источник.

Высокопоставленный источник издания подтвердил, что МИ-6 (внешнеполитическая разведка) засекла 1 октября выдвижение группы, которая участвовала в операции и попросила своих саудовских коллег отменить операцию, однако эта просьба была проигнорирована.

По словам Тома Уилсона из аналитического центра Генри Джексона, «обманчивый образ Джамаля Хашкаджи скрывает больше, чем показывает». Уилсон напомнил, что Хашкаджи был «инсайдером саудовского режима», он был близок к бывшему главе разведки Саудовской Аравии. К тому же Хашкаджи был исламистом, членом радикальной организации «Братья мусульмане» и личным другом главы «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена, выражал сочувствие его джихаду в Афганистане, напомнил Уилсон.

​Хашкаджи 2 октября вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и не вышел оттуда. Турецкая сторона, в том числе президент страны Реджеп Эрдоган, вскоре объявили, что Хашкаджи был убит в консульстве. Саудовская Аравия признала, что Хашкаджи был убит только после 20 октября. Генеральный прокурор страны шейх Сауд аль-Муаджиб признал, что произошло преднамеренное убийство, его расследует совместная группа двух стран.

Убийство Хашкаджи, которого многие мировые СМИ представили как журналиста, вызвало большой международный резонанс, особенно в связи с тесными связями Эр-Рияда с Вашингтоном и администрацией президента Дональда Трампа.