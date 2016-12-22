ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,49 64,99 EUR Нал. 76,12 74,45 USD Бирж. 65,72 +0,13 EUR Бирж. 74,95 +0,33 USD ЦБ. 65,63 -0,11 EUR ЦБ. 74,67 -0,32 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6498,10 -0,50 IMOEX 2293,22 -1,65% RTSI 1098,31 -2,00% Brent 77,38 +0,89% DJIA 24685,29 -1,20% Nasdaq 7164,37 -2,10%
СМИ узнали о перехвате британской разведкой плана похищения Хашкаджи
Лента новостей
Лидер Бразилии передаст власть избранному президенту 29 октября 04:24, Политика СМИ узнали о перехвате британской разведкой плана похищения Хашкаджи 04:11, Политика Суд арестовал подозреваемого в обрушении моста в Приморье водителя 03:28, Общество СМИ сообщили об эвакуации в Канаду 117 активистов «Белых Касок» 03:02, Политика Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 02:54, РБК и Мираторг СМИ узнали о «десанте» политтехнологов и сотрудников Кремля в регионах 02:43, Политика В США узнали о начале расследования в отношении кампании Трампа при Обаме 02:24, Политика Лидером выборов президента Бразилии стал бывший военный Жаир Болсонару 01:48, Политика В Британии подтвердили гибель владельца футбольного клуба «Лестер Сити» 01:27, Общество ЦИК Грузии опубликовал предварительные данные о выборах президента 00:44, Политика Израиль нанес удар по трем палестинцам около своей границы 00:35, Политика Чиновников из района Краснодарского края заподозрили в халатности 00:14, Общество Льюис Хэмилтон досрочно стал пятикратным чемпионом «Формулы-1» 28 окт, 23:59, Спорт На Кубани возбудили дело после нападения львицы на девочку в цирке 28 окт, 23:49, Общество Тест: хорошо ли вы знаете хоккей 28 окт, 23:40, РБК и Mastercard В Польше при обрушении потолка в торговом центре пострадали семь человек 28 окт, 23:34, Общество IBM заявила о лидерстве в облачных технологиях после покупки Red Hat 28 окт, 23:31, Бизнес Лавров сообщил о получении от США вопросов по выполнению ДРСМД 28 окт, 23:19, Политика Глава парламента ЦАР назвал свое смещение с поста нарушением Конституции 28 окт, 22:50, Политика В МВД уточнили место ДТП с пятью жертвами 28 окт, 22:39, Общество Умер польский художник Эдвард Двурник 28 окт, 22:29, Общество Тренировки без боли: 5 главных ошибок начинающих спортсменов 28 окт, 22:25, Спецпроект РБК PINK Явка на президентских выборах в Грузии составила почти 47% 28 окт, 22:20, Политика «Краснодар» впервые в истории на выезде обыграл ЦСКА в чемпионате России 28 окт, 22:04, Спорт Мэттис рассказал об обсуждении с союзниками по НАТО выхода из ДРСМД 28 окт, 21:41, Политика В Париже сочли присутствие России не способствующим стабилизации в ЦАР 28 окт, 21:24, Политика 15 часов на одном заряде: обзор очень легкого ноутбука 28 окт, 21:14, РБК и Lenovo «Барселона» разгромила «Реал» благодаря хет-трику Суареса 28 окт, 21:04, Спорт
СМИ узнали о перехвате британской разведкой плана похищения Хашкаджи
Политика, 04:11
0
СМИ узнали о перехвате британской разведкой плана похищения Хашкаджи
Разведка Великобритании еще в начале сентября была информирована о плане похищения саудовского «оппозиционера» Джамаля Хашкаджи, пишет The Daily Express. МИ-6 просила отменить операцию, рассказали источники издания
Штаб-квартира МИ-6 в Лондоне (Фото: Hannah Mckay / Reuters)

Британская разведка знала о планах похищения саудовскими спецслужбами диссидента ​Джамаля Хашкаджи, пишет The Daily Express cо ссылкой на источники.

По информации издания, приказ о похищении Хашкаджи исходил из «королевского круга», однако информации о причастности к этому делу наследного принца Мухаммеда бен Сальмана у спецслужб не было. Неизвестно, знали ли принц вообще об этой операции, пояснил источник издания.

Источник, близкий к Хашкаджи, рассказал изданию, что тот собирался обнародовать информацию о применении Саудовской Аравией химического оружия в Йемене.

Спецслужбы Великобритании получили информации о деталях спецоперации против Хашкаджи в начале сентября, примерно за три недели до того, как тот 2 октября вошел в саудовское консульство в Стамбуле.

«Эти детали включали в себя первичный приказ захватить господина Хашкаджи и вернуть его в Саудовскую Аравию для допроса. Вместе с тем, как представляется, была оставлена открытой дверь для альтернативных способов решения этой большой проблемы», — рассказал источник.

Саудовский король рассказал Путину о расследовании убийства Хашкаджи
Политика

«Мы знаем, что приказы исходили от члена королевского круга, но у нас нет информации о причастности к ним наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. Мы не можем сказать, был ли он инициатором этого дела», — пояснил источник.

Высокопоставленный источник издания подтвердил, что МИ-6 (внешнеполитическая разведка) засекла 1 октября выдвижение группы, которая участвовала в операции и попросила своих саудовских коллег отменить операцию, однако эта просьба была проигнорирована.

По словам Тома Уилсона из аналитического центра Генри Джексона, «обманчивый образ Джамаля Хашкаджи скрывает больше, чем показывает». Уилсон напомнил, что Хашкаджи был «инсайдером саудовского режима», он был близок к бывшему главе разведки Саудовской Аравии. К тому же Хашкаджи был исламистом, членом радикальной организации «Братья мусульмане» и личным другом главы «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена, выражал сочувствие его джихаду в Афганистане, напомнил Уилсон.

СМИ сообщили о прослушивании директором ЦРУ записи допроса Хашкаджи
Общество

​Хашкаджи 2 октября вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и не вышел оттуда. Турецкая сторона, в том числе президент страны Реджеп Эрдоган, вскоре объявили, что Хашкаджи был убит в консульстве. Саудовская Аравия признала, что Хашкаджи был убит только после 20 октября. Генеральный прокурор страны шейх Сауд аль-Муаджиб признал, что произошло преднамеренное убийство, его расследует совместная группа двух стран.

Убийство Хашкаджи, которого многие мировые СМИ представили как журналиста, вызвало большой международный резонанс, особенно в связи с тесными связями Эр-Рияда с Вашингтоном и администрацией президента Дональда Трампа.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: похищение , Убийство , Саудовская Аравия
Главное
ЦИК Грузии опубликовал предварительные данные о выборах президента Политика
Материалы по теме
Невеста убитого саудовского журналиста отказалась посетить Белый дом Общество
Саудовский король рассказал Путину о расследовании убийства Хашкаджи Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter