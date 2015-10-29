Российские боевые самолеты пролетели в миле от американского авианосца

Два​ российских дальних противолодочных самолета Ту-142 пролетели на близком расстоянии — в пределах морской мили — рядом с американским авианосцем «Рональд Рейган». В ответ с авианосца поднялись четыре истребителя

Вид на американский атомный авианосец «Рональд Рейган» (Фото: AP)

Инцидент произошел, когда авианосец «Рональд Рейган» находился в международных водах недалеко от Корейского полуострова, сообщает издание американских вооруженных сил Stars and Stripes со ссылкой на представителя Седьмого флота ВМС США.

Как сказал источник издания, утром во вторник, 27 октября, два​ российских дальних противолодочных самолета Ту-142 пролетели на высоте 150 метров на расстоянии не более одной морской мили (1,8 км) от авианосца.

«Рональд Рейган» в водах у Корейского полуострова проводил запланированные маневры. Американские военные пытались связаться с пилотами по радиосвязи, но не получили ответа.

В итоге с авианосца по тревоге были подняты четыре истребителя F/A-18 Super Hornet.

По словам представителя Седьмого флота, лейтенанта Лорена Коула, США предупреждают, что «все операции в международных водах необходимо проводить в соответствии с правами других стран и действовать без риска».

Дальний противолодочный самолет ТУ-142. Архивное фото (Фото: Коммерсантъ)

Аналогичный инцидент произошел в апреле — тогда рядом с эсминцем «Дональд Кук» пролетели российские штурмовики Су-25. Судно тогда проводило учения на Черном море, недалеко от берегов Румынии.

В начале октября Турция дважды обвиняла российские самолеты в нарушении турецкого воздушного пространства на границе с Сирией. С начала российской воздушной операции в Сирии также сообщалось о нескольких случаях «визуальных контактов» российской и американской авиации.