На Запорожской АЭС исключили повторение сценария «Фукусимы»

Повторение сценария «Фукусимы» на Запорожской АЭС исключено, поскольку реакторы станции находятся в состоянии «холодного останова», а системы резервного питания работают исправно для охлаждения ядерного топлива, заявили на ЗАЭС

Запорожская АЭС (Фото: Bai Xueqi / XinHua / Global Look Press)

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) невозможно повторение сценария японской АЭС «Фукусима», поскольку все ее реакторы находятся в состоянии «холодного останова», заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Это означает, что ядерное топливо внутри них не раскалено, а остыло до безопасной температуры, как очень горячая вода из-под крана. Оно просто не может быстро перегреться», — сказала она.

Кроме того, несмотря на перебои с внешним энергоснабжением, все системы, необходимые для работы станции, в том числе для непрерывного охлаждения ядерного топлива, запитаны от резервных источников энергии. На АЭС подчеркивали, что дизельного топлива хватит «для длительной работы генераторов в автономном режиме».

«Мы имеем два ключевых фактора безопасности: отсутствие источника сильного тепла и исправно работающие системы резервного питания, что в корне исключает развитие аварии по фукусимскому сценарию», — подчеркнула Яшина.

Запорожская АЭС с 23 сентября, то есть шесть дней, работает без внешнего электроснабжения: руководство станции заявило, что из-за обстрелов украинской стороны отключена высоковольтная линия электропередачи.

The Guardian в конце прошлой недели сообщила, что стресс-тесты, проведенные после аварии на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году, показали, что атомная станция должна быть способна работать без внешнего электроснабжения в течение 72 часов. Превышение этого срока не проверялось. По данным МАГАТЭ, дизельного топлива на ЗАЭС хватит примерно на 20 дней.

Авария на «Фукусиме» случилась 11 марта 2011 года. Тогда на северо-востоке от Токио произошло одно из сильнейших в истории страны землетрясений магнитудой 9. В результате цунами, которое последовало за землетрясением, оказались затоплены прибрежные города и поселки, а также территории сельскохозяйственных угодий. Реакторы АЭС оказались сейсмически устойчивыми, но уязвимыми перед цунами. Волна затопила резервные дизельные генераторы, повредила системы охлаждения. Из-за этого в реакторах энергоблоков № 1–3 расплавилось ядерное топливо, произошло накопление водорода в результате пароциркониевой реакции, что привело к серии взрывов на энергоблоках № 1, 3 и 4. Блоки № 5 и 6 были построены по новым проектам на более высоких отметках и не пострадали. Там также сохранился дизельный генератор, с его помощью специалистам удалось охладить два реактора и два бассейна отработанного ядерного топлива.