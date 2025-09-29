 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Партия Санду увеличила отрыв от конкурентов на молдавских выборах

Все оппозиционные силы Молдавии набрали больше партии Санду на участках в стране
ЦИК подсчитала все бюллетени на территории Молдавии, где партия Санду получила 44%, а все оппозиционные силы — 49%. Обработка голосов за границей пока продолжается. Согласно общим результатам, PAS уверенно лидирует
Фото: Reuters
Фото: Reuters

По итогам обработки 98,5% протоколов правящая проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS), основанная президентом Молдавии Майей Санду, набирает 49,71% голосов, сообщает ЦИК.

На втором месте — оппозиционный «Патриотический избирательный блок», один из лидеров которого, глава Партии социалистов экс-президент Игорь Додон, выступает за сближение с Россией. У блока 24,44% голосов.

В парламент, по предварительным данным, проходят также блок проевропейских партий «Альтернатива» (8,04%), Наша партия Ренато Усатого (6,25%) и «Демократия дома» (5,66%).

Додон призвал оппозиционные партии Молдавии выйти на протест
Политика
Игорь Додон

Подсчет голосов на участках внутри страны уже завершен. Если учитывать только эти данные, PAS заручилась поддержкой 44,13%, а оппозиционные силы, включая «Патриотический блок», все вместе набирают 49,5%.

За границей подсчет продолжается, по состоянию на 4:30 мск обработаны 88% протоколов. Если брать данные по отдельным странам, большинство участников выборов в России отдали голоса за «Патриотический блок» (67,44%), то же касается Белоруссии (53,19%). На других зарубежных участках — в большинстве стран Европы, Казахстане, Индии, Китае, Японии с большим отрывом лидирует PAS.

Как пишет Noi.md, по предварительным данным, распределение мест в 101-местном парламенте может выглядеть следующим образом: PAS получит около 54 мандатов, «Патриотический блок» — 27, «Альтернатива» — восемь, Наша партия и Демократия дома — по шесть.

Когда подсчет только начался, Додон обвинил ЦИК в фальсификациях и призвал оппозиционные силы выйти на митинг к зданию парламента Кишинева днем 29 сентября. Санду также заявила о возможном вмешательстве и допустила отмену результатов.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Молдавия Майя Санду парламентские выборы Игорь Додон ЦИК
Материалы по теме
Додон собрал сторонников у ЦИК Молдавии и заявил о фальсификациях
Политика
Оппозиционные силы Молдавии вместе набрали больше партии Санду
Политика
В Молдавии закрыли избирательные участки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
В аэропорту Жуковский ввели ограничения на полеты Политика, 05:18
Песков назвал отравление алкоголем в Ленобласти «из ряда вон выходящим» Общество, 05:07
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Партия Санду увеличила отрыв от конкурентов на молдавских выборах Политика, 04:51
В работе терминалов саморегистрации в аэропортах Канады произошел сбой Общество, 04:39
Песков заявил об отсутствии сигналов из Киева о продолжении переговоров Политика, 04:14
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах Политика, 03:54
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В Воронежской области уничтожили четыре беспилотника Политика, 03:46
Reuters узнал о планах ужесточить правила для мигрантов в Великобритании Политика, 03:34
Нетаньяху сравнил удар по Катару с операцией США против бен Ладена Политика, 03:20
В США в отсеке шасси самолета нашли тело безбилетника Общество, 03:11
Умерла трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая Спорт, 02:56
Избиратели в Приднестровье поддержали оппозиционный «Патриотический блок» Политика, 02:41
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31