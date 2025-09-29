 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Трамп рассказал, что скажет военным США на срочном собрании с главой Пентагона
Трамп намерен сообщить американским военным, что «мы их любим, что они наши уважаемые лидеры», которые должны быть «сильными, жесткими, умными и сострадательными». Президент США решил лично поехать на встречу, созванную Хегсетом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Высокопоставленным американским военным, которые соберутся на базе в Куантико, штат Вирджиния, по приказу главы Пентагона Пита Хегсета, скажут, что они уважаемые лидеры, которым необходимо быть сильными и жесткими. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

«Я хочу сказать генералам, что мы их любим, что они наши уважаемые лидеры, и что они должны быть сильными, жесткими, умными и сострадательными», — сказал Трамп агентству.

На прошлой неделе Хегсет созвал сотни высокопоставленных американских военных и адмиралов на встречу на базе морской пехоты в Вирджинии. Она запланирована на 30 сентября. По данным WP, глава Пентагона приказал командирам прибыть в Куантико, чтобы послушать его выступление о военных стандартах и его видении «воинской этики». Приезд главы Белого дома, о котором позднее сообщила газета, может изменить эти планы и придать встрече более политизированный тон.

WP раскрыла, зачем Пентагон созвал сотни генералов со всего мира
Политика
Пит&nbsp;Хегсет

Решение Трампа посетить встречу существенно изменит меры безопасности на мероприятии, ответственность за ее обеспечение будет возложена на Секретную службу, отмечали WP и Reuters.

Трамп ранее говорил, что не видит ничего необычного в предстоящем собрании высокопоставленных американских военных. «Я буду там, если это будет необходимо, но почему это так важно? Тот факт, что мы ладим с генералами и адмиралами? Насколько я помню, я президент мира», — заявлял глава Белого дома.

Хегсет, пишет WP, обязался сократить офицерский корпус на 20% и с момента вступления в должность уволил около двух десятков офицеров, большая часть из них — женщины-генералы или флаг-офицеры. Министр также рассматривает возможность понижения в звании некоторых генералов с четырех до трех звезд и консолидации боевых командований, представляющих собой крупные региональные штабы, сосредоточенные в таких регионах, как Африка, Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион, сообщили WP несколько чиновников.

Все эти шаги предпринимаются на фоне смещения фокуса внимания с подготовки к конфликту с Китаем на внутреннюю оборону, поясняла газета.

Один из источников говорил WP, что Хегсет изначально хотел лично увидеть генералов и адмиралов и устроить им «прямой разговор». По сведениям CNN, на встрече планируется рассказать о преобразовании Министерства обороны в Министерство войны, наметить новые стандарты для военнослужащих и рассказать о видении развития Вооруженных сил США.

«Речь идет о том, чтобы загнать лошадей в конюшню и привести их в форму», — пояснял телеканалу представитель Пентагона.

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп Пит Хегсет Вооруженные силы США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Пит Хегсет фото
Пит Хегсет
политик, министр обороны США
6 июня 1980 года
