Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона
Высокопоставленным американским военным, которые соберутся на базе в Куантико, штат Вирджиния, по приказу главы Пентагона Пита Хегсета, скажут, что они уважаемые лидеры, которым необходимо быть сильными и жесткими. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.
«Я хочу сказать генералам, что мы их любим, что они наши уважаемые лидеры, и что они должны быть сильными, жесткими, умными и сострадательными», — сказал Трамп агентству.
На прошлой неделе Хегсет созвал сотни высокопоставленных американских военных и адмиралов на встречу на базе морской пехоты в Вирджинии. Она запланирована на 30 сентября. По данным WP, глава Пентагона приказал командирам прибыть в Куантико, чтобы послушать его выступление о военных стандартах и его видении «воинской этики». Приезд главы Белого дома, о котором позднее сообщила газета, может изменить эти планы и придать встрече более политизированный тон.
Решение Трампа посетить встречу существенно изменит меры безопасности на мероприятии, ответственность за ее обеспечение будет возложена на Секретную службу, отмечали WP и Reuters.
Трамп ранее говорил, что не видит ничего необычного в предстоящем собрании высокопоставленных американских военных. «Я буду там, если это будет необходимо, но почему это так важно? Тот факт, что мы ладим с генералами и адмиралами? Насколько я помню, я президент мира», — заявлял глава Белого дома.
Хегсет, пишет WP, обязался сократить офицерский корпус на 20% и с момента вступления в должность уволил около двух десятков офицеров, большая часть из них — женщины-генералы или флаг-офицеры. Министр также рассматривает возможность понижения в звании некоторых генералов с четырех до трех звезд и консолидации боевых командований, представляющих собой крупные региональные штабы, сосредоточенные в таких регионах, как Африка, Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион, сообщили WP несколько чиновников.
Все эти шаги предпринимаются на фоне смещения фокуса внимания с подготовки к конфликту с Китаем на внутреннюю оборону, поясняла газета.
Один из источников говорил WP, что Хегсет изначально хотел лично увидеть генералов и адмиралов и устроить им «прямой разговор». По сведениям CNN, на встрече планируется рассказать о преобразовании Министерства обороны в Министерство войны, наметить новые стандарты для военнослужащих и рассказать о видении развития Вооруженных сил США.
«Речь идет о том, чтобы загнать лошадей в конюшню и привести их в форму», — пояснял телеканалу представитель Пентагона.
