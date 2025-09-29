Трамп заявил, что его план по Газе нацелен на «более широкий мир»
Президент США Дональд Трамп надеется согласовать финальные детали соглашения об урегулировании в секторе Газа на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник, 29 сентября, заявил республиканец агентству Reuters.
По словам Трампа, его предложение получило «очень хороший отклик» от Израиля и арабских лидеров и «все хотят заключить сделку». ХАМАС при этом заявил, что группировка пока не получала никаких предложений от президента США или от посредников в переговорах.
План касается не только Газы, он нацелен на «достижение более широкого мира» на Ближнем Востоке, заявил Трамп. Об этом же он сказал в разговоре с Axios, добавив, что обсуждения находятся «на завершающей стадии».
«С арабскими странами было просто замечательно работать. ХАМАС присоединится к ним. Они с большим уважением относятся к арабскому миру», — заявил республиканец. Если план реализуют, «это будет великий день для Израиля и всего Ближнего Востока», считает он.
Предложение США состоит из 21 пункта, в числе которых — освобождение всех оставшихся израильских заложников, удерживаемых ХАМАС (Израиль в ответ отпустит около 250 палестинских заключенных, отбывающих пожизненное заключение за убийства израильтян, и еще около 2 тыс. палестинцев, задержанных с 7 октября 2023 года), постоянное прекращение огня, постепенный вывод израильских войск со всей территории сектора Газа, передача управления эксклавом новой администрации без участия ХАМАС и т. д.
Документ также подразумевает создание международного надзорного органа, который будет курировать работу временного палестинского комитета по управлению Газой. В эту структуру войдут представители Палестинской национальной администрации (ПНА). Axios пишет, что план разработали спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, который консультирует администрацию по вопросам политики региона.
По словам источников издания, Израиль и арабские страны в течение последних пяти дней пытались внести поправки в текст. Основные разногласия между США и Израилем касаются пунктов о разоружении ХАМАС и о роли Палестинской администрации. Нетаньяху в раазговоре с Fox News заявил, что переговоры продолжаются, и сделка еще не завершена.
