Трамп заявил о «реальном шансе на величие» на Ближнем Востоке

Трамп сделал заявление без деталей и не указал, к какой стране или странам оно относится. Через день у него назначена встреча с Нетаньяху, на этой неделе республиканец представил план перемирия в секторе Газа

Дональд Трамп (Фото: Kent Nishimura / CNP / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп анонсировал позитивные изменения ситуации на Ближнем Востоке в своем посте в Truth Social.

«У нас есть реальный шанс на ВЕЛИЧИЕ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ. ВСЕ СОГЛАСНЫ НА ЧТО-ТО ОСОБЕННОЕ, ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ. МЫ ЭТО СДЕЛАЕМ!!!» — заявил он.

Никаких других деталей не приводится.

29 сентября в США пройдет встреча Трампа и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Она состоится на фоне появления данных о предложенном Трампом плане перемирия в секторе Газа. Как сообщали источники Financial Times, план был представлен для арабских и мусульманских стран на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая началась на этой неделе.

Израиль, согласно плану, должен будет отвести свои войска на позиции временного перемирия, действовавшего с января по март, а затем полностью покинуть территорию сектора после ввода сил стабилизации, составленных из военнослужащих арабских и мусульманских государств. При этом палестинское движение ХАМАС будет исключено из управления сектором. План не предусматривает принудительного переселения жителей Газы.

Associated Press со ссылкой на источники пишет, что план прекращения огня включает 21 пункт, один из которых предполагает освобождение боевиками всех заложников в течение 48 часов. Представитель ХАМАС заявил, что группировке сообщили о плане, но она еще не получила официального предложения, хотя готова «позитивно и ответственно изучить любые предложения».

На Генассамблее ООН несколько государств, в том числе из G7, объявили о признании Палестины: среди них Франция, Великобритания, Канада. США такой шаг не поддержали.

Французский президент Эмманюэль Макрон предложил свой по сектору Газа. Он предполагает создание международной миссии под эгидой ООН, которая займется стабилизацией и заменит израильскую армию в регионе, а также будет заниматься разоружением ХАМАС после окончания войны. Как сообщала The Times of Israel, возглавить миссию могли бы некоторые из арабских стран.