 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт⁠,
0

Трамп заявил о «реальном шансе на величие» на Ближнем Востоке

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Трамп сделал заявление без деталей и не указал, к какой стране или странам оно относится. Через день у него назначена встреча с Нетаньяху, на этой неделе республиканец представил план перемирия в секторе Газа
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kent Nishimura / CNP / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп анонсировал позитивные изменения ситуации на Ближнем Востоке в своем посте в Truth Social.

«У нас есть реальный шанс на ВЕЛИЧИЕ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ. ВСЕ СОГЛАСНЫ НА ЧТО-ТО ОСОБЕННОЕ, ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ. МЫ ЭТО СДЕЛАЕМ!!!» — заявил он.

Никаких других деталей не приводится.

Нетаньяху назвал существование Палестины экзистенциальной угрозой Израилю
Политика
Биньямин Нетаньяху

29 сентября в США пройдет встреча Трампа и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Она состоится на фоне появления данных о предложенном Трампом плане перемирия в секторе Газа. Как сообщали источники Financial Times, план был представлен для арабских и мусульманских стран на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая началась на этой неделе.

Израиль, согласно плану, должен будет отвести свои войска на позиции временного перемирия, действовавшего с января по март, а затем полностью покинуть территорию сектора после ввода сил стабилизации, составленных из военнослужащих арабских и мусульманских государств. При этом палестинское движение ХАМАС будет исключено из управления сектором. План не предусматривает принудительного переселения жителей Газы.

Associated Press со ссылкой на источники пишет, что план прекращения огня включает 21 пункт, один из которых предполагает освобождение боевиками всех заложников в течение 48 часов. Представитель ХАМАС заявил, что группировке сообщили о плане, но она еще не получила официального предложения, хотя готова «позитивно и ответственно изучить любые предложения».

Франция и 11 стран создали коалицию для поддержки Палестинской автономии
Политика

На Генассамблее ООН несколько государств, в том числе из G7, объявили о признании Палестины: среди них Франция, Великобритания, Канада. США такой шаг не поддержали.

Французский президент Эмманюэль Макрон предложил свой по сектору Газа. Он предполагает создание международной миссии под эгидой ООН, которая займется стабилизацией и заменит израильскую армию в регионе, а также будет заниматься разоружением ХАМАС после окончания войны. Как сообщала The Times of Israel, возглавить миссию могли бы некоторые из арабских стран.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп Ближний Восток Израиль ХАМАС Палестина
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп предложил арабским странам новый план мира для сектора Газа
Политика
Минфин Израиля назвал сектор Газа «золотой жилой» в сфере недвижимости
Политика
Times of Israel узнала детали мирного плана Макрона по сектору Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Денис Глушаков анонсировал прощальный матч Спорт, 17:10
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
Трамп заявил о «реальном шансе на величие» на Ближнем Востоке Политика, 16:54
«Спартак» потерпел третье поражение в четырех последних матчах КХЛ Спорт, 16:47
«Мы проиграли». Как отреагировали в мире на восстановление России в МПК Спорт, 16:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 16:45
ЦСКА возглавил РПЛ, вырвав победу у «Балтики» на 95-й минуте Спорт, 16:38
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Москве простились с Тиграном Кеосаяном Общество, 16:34
В Кремле рассказали об отношении Путина к Кеосаяну Общество, 16:32
Граждане Молдавии в России рассказали, за кого проголосовали на выборах Политика, 16:23
Стармер оказался самым непопулярным из всех премьеров Британии Политика, 16:19
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
В МВД рассказали о мошеннической схеме с индийскими номерами Общество, 16:09
В Кремле анонсировали «крупное выступление» Путина Политика, 15:58