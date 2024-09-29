ЦАХАЛ сообщила о ликвидации еще одного члена руководства «Хезболлы»

При атаке на пригород Бейрута погиб командир подразделения превентивной безопасности «Хезболлы» и замглавы исполнительного совета Каук, сообщает ЦАХАЛ. Израиль с 23 сентября проводит операцию «Стрелы севера» в Ливане

Набиль Каук (в центре) (Фото: Reuters)

При атаке израильских истребителей на пригород Бейрута Дахье вечером 28 сентября был убит высокопоставленный член ливанской группировки «Хезболла» Набиль Каук, сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным израильских военных, Каук был командиром «подразделения превентивной безопасности» группировки и членом исполнительного совета. Он принимал непосредственное участие в подготовке терактов против Израиля и его граждан, в том числе в последнее время, утверждают в ЦАХАЛ.

В публикации говорится, что Каук присоединился к «Хезболле» в 1980-х, он занимал должность заместителя главы, а затем и главы по южным ливанским территориям в исполнительном совете движения, позже стал замглавы исполнительного совета.

«Хезболла» пока не комментировала заявление ЦАХАЛ.

23 сентября Израиль объявил об «упреждающей наступательной операции» «Стрелы севера» на территории Ливана. Ее целью Израиль назвал инфраструктуру «Хезболлы», которая регулярно обстреливает израильскую территорию.

Вечером 27 сентября ЦАХАЛ нанесла удар по подземному центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте, в результате которого погиб многолетний лидер группировки Хасан Насралла. Вместе с ним погибли генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан и командир южного командования «Хезболлы» Али Караки.

Израильская сторона продолжила атаки по ливанской территории и вечером 28 сентября объявила о ликвидации члена разведуправления «Хезболлы» Хасана Халиля Ясина. Удары наносятся в том числе по подземным складам «Хезболлы» с ракетами и пусковым установкам, заявляли в ЦАХАЛ.

«Хезболла» подтвердила гибель своего лидера и пообещала «продолжить джихад». В Ливане и Ираке объявили трехдневный траур. Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, заявил, что «все силы сопротивления» поддерживают «Хезболлу» и именно они определят судьбу региона. МИД России осудил убийство Насраллы, назвав его политическим.

ABC News передавал, что, по оценкам Израиля и США, за последние недели было ликвидировано около 30 членов высшего руководства ливанской шиитской группировки «Хезболла».

Глава израильского Генштаба Герци Халеви после ликвидации Насраллы предупредил, что ЦАХАЛ ожидают «сложные дни», но заверил, что армия находится в состоянии «максимальной готовности» и готова продолжать борьбу с «Хезболлой». По данным ABC News, Израиль готовится к «ограниченному наземному вторжению» в Ливан и уже начал «маломасштабные перемещения» на границе. Axios писал, что США стараются предотвратить вторжение и участие Ирана в конфликте.