Израиль задействовал бомбы весом 900 кг при ликвидации главы «Хезболлы»

Израильские самолеты применили около 15 бомб весом более 900 кг, включая американскую противобункерную BLU-109, сообщили эксперты, изучив видео ЦАХАЛ. США в мае приостановили поставки такого оружия Израилю на фоне боев в Газе

Фото: Israel Defense Forces

Израиль при ликвидации лидера шиитской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы использовал бомбы весом 2000 фунтов (около 907 кг) каждая, сообщает The New York Times со ссылкой на военных экспертов.

Бывший специалист по обезвреживанию взрывоопасных предметов в армии США Тревор Болл и экс-служащий американских ВВС Уэс Брайан проанализировали видео ЦАХАЛ, на котором показан вылет израильских самолетов на операцию (речь идет об истребителях F-15I 69-й эскадрильи ВВС Израиля). По словам Болла, Израиль задействовал по меньшей мере 15 таких бомб, включая противобункерную BLU-109, оснащенную JDAM (комплекты оборудования на основе технологии GPS).

На видео ЦАХАЛ не показано, как самолеты сбрасывают бомбы. Болл, изучив другие ролики со взрывами в южных пригородах Бейрута, сообщил, что ущерб соответствует тому, который оставляют 2000-фунтовые бомбы.

Разработанные в США BLU-109/B способны пробить до 2 м железобетона, масса взрывчатого вещества составляет 250 кг. Бомбы стоят на вооружении армий США и Израиля, Австралии, Бельгии, Канады, Германии, Франции и еще ряда стран. В мае администрация президента США Джо Байдена приостановила поставку этого оружия Израилю из-за опасений за безопасность гражданского населения в секторе Газа.

Два высокопоставленных израильских чиновника сообщили NYT, что для ликвидации Насраллы было сброшено более 80 бомб, но не уточнили их тип. В правительстве США переадресовали вопросы о боеприпасах израильским военным.

Министерство здравоохранения Ливана заявило 28 сентября, что в результате израильских ударов погибли по меньшей мере 33 человека и более 195 получили ранения. Число жертв может вырасти, так как многие люди по-прежнему остаются под завалами. Израиль после ликвидации лидера «Хезболлы» продолжил наносить удары по пригородам Бейрута.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что лично отдал приказ об убийстве Насраллы, поскольку это было «необходимым условием» для достижения поставленных страной целей — «безопасного возвращения жителей севера в свои дома и изменения баланса сил в регионе на долгие годы». «Хезболла», подтверждая гибель своего лидера, пообещала «продолжить джихад» в поддержку сектора Газа, Палестины и ливанского народа. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Ливан заставит Израиль пожалеть о своих действиях.