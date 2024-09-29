Голубев сообщил о массированной атаке дронов на севере Ростовской области
Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника в Азовском районе Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев в телеграм-канале. После падения обломков одного из дронов загорелась сухая трава.
«Выехавшие на место ландшафтного пожара спасательные подразделения оперативно потушили возгорание», — написал губернатор.
Он уточнил, что пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.
Чуть позже Голубев заявил, что силы ПВО отражают массированную атаку на севере региона.
В ночь на 27 сентября Голубев сообщал об атаке беспилотников близ Новошахтинска. По его словам, было сбито шесть дронов. В результате падения обломков в поле загорелась трава, пожар быстро потушили. Пострадавших и разрушений не было, говорил глава региона.
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