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Военная операция на Украине ,  
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Голубев сообщил о массированной атаке дронов на севере Ростовской области

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Военная операция на Украине
ПВО уничтожила четыре беспилотника в Азовском районе, из-за падения обломков одного из них загорелась сухая трава, пожар быстро потушили, сообщил губернатор. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, уточнил он

Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника в Азовском районе Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев в телеграм-канале. После падения обломков одного из дронов загорелась сухая трава.

«Выехавшие на место ландшафтного пожара спасательные подразделения оперативно потушили возгорание», — написал губернатор.

Он уточнил, что пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

Чуть позже Голубев заявил, что силы ПВО отражают массированную атаку на севере региона.

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В ночь на 27 сентября Голубев сообщал об атаке беспилотников близ Новошахтинска. По его словам, было сбито шесть дронов. В результате падения обломков в поле загорелась трава, пожар быстро потушили. Пострадавших и разрушений не было, говорил глава региона.

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Елена Чернышова
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